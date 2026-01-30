Habertürk
        Yapay zekâya 3 yılda 11 milyon dolar yatırım yapacak - Girişimcilik Haberleri

        Yapay zekâya 3 yılda 11 milyon dolar yatırım yapacak

        Fintek şirketi Onlayer, risk analitiği ve karar destek yetkinliğini güçlendirmek için Yapay Zekâ Birimi'ni kurduğunu açıkladı. Onlayer kurucu ortaklarından Tunç Yıldırım, yeni yapıya Yapay Zekâdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Yıldırım "Bu yıl içinde yapay zekâ alanında 1 milyon dolarlık yatırım yapmayı, önümüzdeki üç yılda ise toplam yatırım tutarını 11 milyon dolara çıkararak, küresel ölçekte rekabet eden bir teknoloji üreticisi olmayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 13:47 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:47
        Yapay zekâya 3 yılda 11 milyon dolar yatırım yapacak
        Onlayer, Yapay Zekâ Birimi’ni hayata geçirdi:

        Fintek şirketi Onlayer, risk analitiği ve karar destek yetkinliğini güçlendirmek için Yapay Zekâ Birimi’ni kurduğunu açıkladı. Onlayer kurucu ortaklarından Tunç Yıldırım, yeni yapıya Yapay Zekâdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

        Bankalar, ödeme kuruluşları ve fintek’lerin kurumsal müşterilerinde gelir, uyum ve risk yönetimini tek platformda birleştiren fintek şirketi Onlayer, Yapay Zekâ Birimi’ni hayata geçirdiğini bildirdi. Şirket bu yeni birimle; yapay zekâ tabanlı ürün geliştirme, risk analitiği, otomasyon ve karar destek sistemlerindeki yetkinliğini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Yapay Zekâ Birimi; Onlayer’ın mevcut ürün portföyünde yer alan üye iş yeri edinimi (merchant onboarding), risk ve uyum ile satış analitiği çözümlerinin daha akıllı ve öngörücü hale getirilmesine odaklanacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda; Onlayer kurucu ortaklarından Tunç Yıldırım, Yapay Zekâ Birimi’nin stratejik liderliğini üstlenerek Yapay Zekâdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CAIO) oldu.

        YENİ NESİL RİSK TAHMİNLEME MOTORLARI GELİŞTİRECEK

        Onlayer Kurucu Ortağı ve Yapay Zekâdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CAIO) Tunç Yıldırım, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

        “Onlayer’ın bugüne kadar geliştirdiği teknoloji altyapısını artık yapay zekâ merkezli bir mimariye taşıyoruz. Amacımız yalnızca süreçleri otomatikleştirmek değil; riskleri önceden öngören, ticari fırsatları erken yakalayan ve kurumlara gerçek zamanlı karar desteği sunan bir fintek platformu inşa etmek. Bu doğrultuda, yapay zekâ mühendisliği ve veri bilimi ekiplerimizi büyüterek, büyük ölçekli veri işleme altyapımızı kuracağız. Aynı zamanda yeni nesil risk tahminleme ve otomatik karar motorları geliştirerek, regülasyonlara uyumlu ve açıklanabilir yapay zekâ sistemleri üzerinde çalışmalar yürüteceğiz. Tüm bu hedeflerimiz doğrultusunda, bu yıl içinde yapay zekâ alanında 1 milyon dolarlık yatırım yapmayı, önümüzdeki üç yılda ise toplam yatırım tutarını 11 milyon dolara çıkararak, küresel ölçekte rekabet eden bir teknoloji üreticisi olmayı amaçlıyoruz.”

