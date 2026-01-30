Yapay zekâya 3 yılda 11 milyon dolar yatırım yapacak

Onlayer, Yapay Zekâ Birimi’ni hayata geçirdi:

Fintek şirketi Onlayer, risk analitiği ve karar destek yetkinliğini güçlendirmek için Yapay Zekâ Birimi’ni kurduğunu açıkladı. Onlayer kurucu ortaklarından Tunç Yıldırım, yeni yapıya Yapay Zekâdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

Bankalar, ödeme kuruluşları ve fintek’lerin kurumsal müşterilerinde gelir, uyum ve risk yönetimini tek platformda birleştiren fintek şirketi Onlayer, Yapay Zekâ Birimi’ni hayata geçirdiğini bildirdi. Şirket bu yeni birimle; yapay zekâ tabanlı ürün geliştirme, risk analitiği, otomasyon ve karar destek sistemlerindeki yetkinliğini ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Yapay Zekâ Birimi; Onlayer’ın mevcut ürün portföyünde yer alan üye iş yeri edinimi (merchant onboarding), risk ve uyum ile satış analitiği çözümlerinin daha akıllı ve öngörücü hale getirilmesine odaklanacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda; Onlayer kurucu ortaklarından Tunç Yıldırım, Yapay Zekâ Birimi’nin stratejik liderliğini üstlenerek Yapay Zekâdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CAIO) oldu.

YENİ NESİL RİSK TAHMİNLEME MOTORLARI GELİŞTİRECEK

Onlayer Kurucu Ortağı ve Yapay Zekâdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CAIO) Tunç Yıldırım, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: