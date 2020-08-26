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Pandemi döneminde yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatını değerlendiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, pandeminin yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatını durdurmadığını, Türkiye gibi tarım ürünlerini üreten ülkelerin ihracatını olumlu etkilediğini kaydetti.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik artışla 1,1 milyar dolarlık taze meyve sebze ihraç edildiğini aktaran Uçak, Egeli yaş meyve sebze ihracatçılarının da yüzde 45'lik artışla 137 milyon dolar dövizi ülkeye kazandırdığını bildirdi.

Uçak, bu dönemde kiraz, şeftali, çilek, domates ihracatının öne çıktığını, ihraç pazarlarında Rusya, Almanya ve Irak'ın lider konumda bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın da değindiği gibi yaş meyve sebze sektörü olarak rotamızı Uzak Doğu'ya çevirdik. Devletimizin, bakanlıklarımızın çok önemli katkılarıyla Çin ve Güney Kore'ye kiraz, Japonya'ya greyfurt, limon ihracatlarımızın önü açıldı. Diğer Uzak Doğu ülkeleri ilgili de Bakanlığımızın çalışmaları devam etmekte. Bu çalışmalar biz ihracatçılar için potansiyel pazarlara ulaşmada çok çok önemli. Ticaret Bakanlığımızın desteklediği Ur-Ge Projeleri kapsamında yaş meyve sebze ve işlenmiş meyve sebze ürünlerine yönelik iki küme projesi oluşturduk ve kümeye dahil olan firmaların talepleri doğrultusunda yurtdışı pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz."

"PANDEMİYE RAĞMEN HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Gelecek 2-3 aylık süreçte gıda sektöründe birçok ülkeye sanal ortamda ticaret heyetleri düzenleyerek firmalara ikili iş görüşmeleri olanağı sağlayacaklarını vurgulayan Uçak, yapacakları sanal fuarlarla müşteri ağını genişleteceklerini kaydetti.

Uçak, "2020'nin ikinci yarısında normalleşme adımlarının da olumlu etkisi ve gerçekleştireceğimiz dijital pazarlama etkinlikleriyle ihracatta yakaladığımız performansı 2020 yılının ikinci yarısında da sürdürerek, yıl sonu için ortaya koyduğumuz 1 milyar dolar ihracat hedefimize pandemiye rağmen ulaşacağımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.