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Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon (6.sezon) tarihi belli oldu mu?

Medyapım imzası ile ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde FOX TV ekranlarında yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu otururken, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme almaktadır. Yasak Elma dizisinin altıncı sezon ile izleyiciyle buluşacağı tarih merak konusu oldu. Peki Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Yasak Elma dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtı...

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin sezon finali vermesinin ardından oyuncular soluğu tatilde alırken, Eda Ece ise İstanbul'da gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Yasak Elma'nın yeni sezon bölümlerinde Berk Atan'ın olmayacağı öğrenilirken diğer oyuncuların tatillerinin son zamanlarına girdiği öğrenildi

YASAK ELMA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Çağatay'ın Doğan'a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay'dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

Ekime kadar tatil yapacağını ve izinli olduğunu söyleyen Ece, Şevval Sam'ın diziye devam edeceğinin müjdesini vermeyi ihmal etmedi.

Güzel ismin açıklamaları Yasak Elma hayranlarını sevindirirken, yeni sezon için bir süre daha beklemek gerekecek.