        Beşiktaş Yasin Özcan: İkinci yarıda rakibe çok pozisyon verdik

        Yasin Özcan: İkinci yarıda rakibe çok pozisyon verdik

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Yasin Özcan, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu. İkinci yarıda oyuna durgun başladıklarını belirten Özcan, "İlk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadık ama ikinci 45 dakika birazcık durgun başladık. Rakibe çok pozisyon verdik, bir sürü gol fırsatı yakaladılar. Bunu değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 23:15
        "İkinci yarıda rakibe çok pozisyon verdik"

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın genç oyuncusu Yasin Özcan, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "İKİNCİ YARIDA RAKİBE ÇOK POZİSYON VERDİK"

        Karşılaşmayı değerlendiren genç oyuncu "İlk yarıya bence çok güzel başladık. İlk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadık ama ikinci 45 dakika birazcık durgun başladık. Rakibe çok pozisyon verdik, bir sürü gol fırsatı yakaladılar. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele etmemiz gerekiyor ve bunun için çalışacağız.'' dedi.

        "FİZİKSEL OLARAK EKSİĞİM VAR"

        Kendi performansına değinen Yasin Özcan ''İlk yarı kendimi iyi olarak gördüm ama ikinci devre onun aksine bayağı bir fiziksel eksikliğim var. İkinci yarı çok yorgun oynadığımı düşünüyorum. Bu fiziksel eksiklikle, maç oynamamamla alakalı ama bu kesinlikle bahane değil. En iyi şekilde çalışıp 90 dakika yüzde yüz oynamak için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nesli tükenme tehlikesindeki Kafkas burunlu engerek Bolu'da

        Bolu'da, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi'nde tehlikeye yakın kategorisinde bulunan Kafkas burunlu engerek yılanı görüntülendi(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi
        İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        Yaren leylek baba oldu
        Yaren leylek baba oldu
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı