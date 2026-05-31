Yatırımlarda yapay zekâ ve fintek öne çıkıyor

Sektör temsilcileri, yılın kalanında özellikle yapay zekâ destekli kurumsal yazılımlar, siber güvenlik, fintek ve derin teknoloji alanlarında yatırım hareketliliğinin devam etmesini bekliyor.

212 Kurucu Ortağı Numan Numan, bu yılın startup ekosistemi açısından daha dengeli ve olgun bir dönem olarak ilerlediğini belirterek, "Son birkaç yıldaki agresif büyüme döneminin ardından bugün yatırımcılar, daha seçici hareket ediyor ancak kaliteli girişimlere olan ilgi güçlü şekilde devam ediyor. Özellikle yapay zekâ, siber güvenlik, fintek ve verimlilik odaklı teknolojiler, yatırımcı gündeminde üst sıralarda yer alıyor" diye konuştu.

Türkiye'de de güçlü ekipler ve küresel potansiyeli olan girişimlerin yatırım çekmeye devam ettiğini söyleyen Numan, "Özellikle erken aşamada hala ciddi bir hareketlilik görüyoruz. Bugün yatırımcılar için en önemli konu sürdürülebilir büyüme. Elbette büyüme, hala çok önemli ancak artık büyümenin arkasındaki ekonomik yapı daha yakından inceleniyor. Tekrar eden gelir modeli, müşteri tutundurma oranı, operasyonel verimlilik ve ürünün gerçekten bir problem çözüp çözmediği çok daha belirleyici hale geldi. Özellikle yapay zekâ tarafında yatırımcılar, artık sadece 'AI kullanan' değil yapay zekâyı iş süreçlerine entegre ederek somut verimlilik yaratan şirketlere odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

OYUN SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE GÜÇLÜ KONUMDA

Numan, 2026'da en güçlü hareketliliğin yapay zekâ tarafında devam ettiğine dikkati çekerek, özellikle dikey çözümlerin öne çıktığını vurguladı.

Operasyon otomasyonu, müşteri destek sistemleri, finansal analiz, üretim verimliliği ve kurumsal yazılım alanlarında geliştirilen yapay zekâ çözümlerinin ilgi gördüğünü belirten Numan, şunları kaydetti:

"Siber güvenlik ve savunma teknolojileri de hem globalde hem Türkiye'de yükselen alanlar arasında. Bunun yanında enerji verimliliği, ileri malzeme teknolojileri ve endüstriyel teknolojiler de yatırımcı ilgisinin arttığı alanlar arasında yer alıyor. Oyun sektöründe Türkiye, hala güçlü bir konumda. Yeni dönemde yalnızca oyun geliştiren değil oyun stüdyolarına altyapı, analiz, reklam ve yapay zekâ desteği sunan teknoloji şirketlerinin de öne çıktığını görüyoruz. Sağlık teknolojilerinde ise özellikle yapay zekâ destekli teşhis, uzaktan sağlık hizmetleri ve kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri dikkat çekiyor."

Numan, Türkiye'nin artık yalnızca lokal bir pazar olarak değil hızlı ürün geliştirebilen, dayanıklı ve küresel ölçekte rekabet edebilen ekiplerin çıktığı ekosistem olarak görüldüğüne işaret etti.

Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik gündemin startup yatırımlarını özellikle sermaye akışının yönü açısından etkilediğine dikkati çeken Numan, şöyle konuştu:

"Küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik gündem, startup yatırımlarını özellikle sermaye akışının yönü açısından etkiliyor. Son dönemde yüksek faiz ortamı, ABD ve Avrupa'daki ekonomik yavaşlama beklentileri, enerji maliyetleri ve bölgesel jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcılar, dünya genelinde daha stratejik hareket ediyor. Bu da yatırım kararlarında teknoloji derinliğini, küresel gelir potansiyelini ve operasyonel dayanıklılığı daha önemli hale getiriyor.

Türkiye açısından baktığımızda ise bu ortamın bazı alanlarda fırsat yarattığını görüyoruz. Savunma teknolojileri, siber güvenlik, yapay zekâ ve verimlilik odaklı yazılımlar gibi alanlar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle daha fazla yatırım çekmeye başladı. Şirketler, artık yalnızca büyüme potansiyeliyle değil değişen küresel ihtiyaçlara ne kadar hızlı çözüm üretebildikleriyle de öne çıkıyor."

Numan, yılın geri kalanında özellikle yapay zekâ destekli kurumsal yazılımlar, siber güvenlik, fintek ve derin teknoloji alanlarında yatırım hareketliliğinin devam etmesini beklediklerini belirterek, "Bunun yanında savunma teknolojilerinden çıkan yeniliklerin sivil teknolojilere yayılması da önümüzdeki dönemde önemli fırsatlar yaratabilir." dedi.

Boğaziçi Ventures CEO'su Barış Özistek de fikir aşamasındaki girişimlere yönelik yatırım iştahının geçmiş yıllara göre düşük olduğunu dile getirerek, "Parlak ve yetenekli girişimciler, yatırım almaya devam ediyor ve Türkiye'de hep söylediğimiz potansiyel enerjiyi yüksek tutuyor fakat yeni fikir aşamasındaki girişimlerin gerekli kaynaklara ulaşmakta zorlandığı, büyüme aşamasına gelen girişimlerin de yine finansal kaynak yetersizliğinden ya da kaynaklara zamanında ulaşamama endişelerinden tempo düşürdüklerini, büyüme ve küresel ölçeklenmelerinin yavaşladığını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların her zaman olduğu gibi büyümeye odaklandıklarını vurgulayan Özistek, şunları ifade etti:

"Karlılık da artık önemli, şirket karlı olmasa da karlı noktaya geçiş aşaması ve stratejinin ne kadar somut olduğu önemli. Sürdürülebilirlik konusunda ise bu konuya özellikle önem veren yatırımcılar dışında hassasiyetin halen az olduğunu görüyoruz. Oysa COP31, bu yıl Antalya'da gerçekleşecek. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için inovasyon ve teknolojiden azami ölçüde faydalanmaya, çözümler üretmeye ihtiyacımız var. Sürdürülebilirlikle ilgili yatırımlar, etki yanında finansal dönüşü de yüksek olan fakat diğer alanlar ile karşılaştırıldığında daha uzun sürede geri dönüş sağlıyor.

Yatırımcıların kısa-orta vadeli yatırımlara eğilimlerinin daha yüksek olduğu bir dönemdeyiz."