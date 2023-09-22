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Yazarlardan Club Brugge - Beşiktaş maçı yorumları Beşiktaş, Konferans Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi Habertürk Giriş: 22.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:24 facebook

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"PERFORMANSI ALKIŞI HAK ETTİ" ALİ GÜLTİKEN/SABAH: Kaleci ve santrfor performansları maça damga vursa da bir diğer öne çıkan isim Demir Ege oldu. Beşiktaş'ın kendi içerisinden yetiştirdiği önemli bir yeteneğin bu seviye performansı da alkışı hak etti. Galibiyet olmasa da maç içerisindeki kazanımlar bu maç için Beşiktaş'ı mutlu etti.

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"HOCA VERİMLİLİĞİ DÜŞÜK" CEM DİZDAR/FANATİK: Hücum verimliliği düşük olsa da savunma direnciyle Beşiktaş ilk puanını aldı. Daha fazlası ise bu oyunun gelişme niteliği. Böyle devam edebilirlerse ve örneğin Brugge’ün ceza sahası içine girerken gösterdiği takım tavrını klonlayabilirlerse işin hücum yönünü de halledecektir Beşiktaş.