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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yazılıma giriş rehberi: Hangi kodlama dillerini öğrenmeliyim? - Teknoloji Haberleri

        Yazılıma giriş rehberi: Hangi kodlama dillerini öğrenmeliyim?

        Son dönemin gözde meslekleri arasında yazılım mühendisliği yer alıyor. Yazılım öğrenmeye başlamak isteyenler aralarından seçebilecekleri birçok kodlama dili arasında hangisi seçeceğinden yana karasızlık yaşayabiliyor. Hangi kodlama dilinin size daha uygun olduğunu öğrenmenize yardımcı olacak bir rehber hazırladık. İşte, yazılıma giriş rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 11:30 Güncelleme: 05.05.2024 - 00:02
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        1

        Kodlamayı öğrenmek için bir dil seçmek, konuşacak bir dil seçmeye çok benzer. Fransızca, İspanyolca veya Almanca dilini öğrenmeyi seçseniz de, her biri hayatınızı benzersiz mesleki fırsatlara ve deneyimlere doğru farklı bir yola yönlendirecektir. Yazılım dilleri aynen bu şekilde çalışır. İşte, sizin için hangi yazılım dilini öğrenmeniz gerektiğine dair bir rehber…

        2

        DOĞRU PROGRAMI SEÇMEK

        Programlama dilleri farklı 'soyutlama' düzeylerinde çalışır. Örneğin, bir CPU'nun hangi talimatları alacağını istiyorsanız, bunu Assembly adı verilen 'düşük düzeyli' bir dil kullanarak yapmanız gerekir. Ancak herhangi biri Assembly'de gerçek, kullanışlı bir yazılım yazmaya kalkarsa bu çok zaman alır. Bu nedenle, bellek yönetimi ve diğer sahne arkası süreçleri gibi şeylerle ilgilenen 'üst düzey' programlama dilleri bulunuyor.

        3

        PYTHON

        Sıfırdan öğreniyorsanız, başlamak için ideal yer Python'dur. Anlaması kolaydır ve koşullu mantık, döngüler ve bir dize, tamsayı ve boolean arasındaki fark dahil olmak üzere her dilde bulunan temel kavram ve fikirlerin çoğunu size öğretecektir.

        4

        Python ayrıca son derece iyi desteklenmektedir ve neredeyse her şey üzerinde çalışabilir. MacOS'ta yerleşiktir ve Windows'ta Microsoft Store'dan kolayca kurulabilir. Ayrıca veri tabanlarına bağlanmanıza, verileri değiştirmenize, grafikler oluşturmanıza ve yapmak istediğiniz her şeyi yapmanıza yardımcı olacak kullanımı kolay sayısız eklenti vardır.

        5

        ANDROID MI APPLE MI SEÇMENİZ GEREKİR

        Uygulama yapmak için en iyi dil, hangi platformda olduğunuza ve hedeflerinizin ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak değişecektir. Yukarıda belirtildiği gibi Apple'ın Swift'i, Mac'ten iPad'e ve iPhone'a kadar tüm Apple ürünlerindeki basit uygulamalar için doğru seçimdir. Android uygulamaları için bunun yerine Kotlin adlı bir dile bakmanız gerekir.

        6

        PLATFORMLAR ARASI ÇALIŞMAK İSTİYORSANIZ

        Mükemmel uygulamanızı platformlar arası olacak şekilde geliştirmek istiyorsanız, aradaki boşluğu doldurmaya çalışan bazı araçlar ve platformlar vardır. Bunu yapmak istiyorsanız, JavaScript'e benzer şekilde çalışan React Native'in benzerlerine bakabilirsiniz. Kodu yalnızca bir kere yazarak hem IOS hem Android için uygulamaları derleyebilirsiniz.

        7

        YAPAY ZEKADA İLERLEMEK İSTİYORSANIZ: PYTHON

        Yapay zeka ve veri biliminin en ileri teknolojilerinde yer almak istiyorsanız, Python ile temel almak iyi bir başlangıç ​​noktasıdır. Çok sayıda veri bilimi eklentisine sahiptir ve verileri işlemek ve görüntülemek için iyi tasarlanmıştır.

        8

        OYUN KODLAMAK

        Oyun yapmak karmaşık bir süreçtir ancak başlamak için en iyi yer dillere değil oyun motorlarına bakmaktır. Örneğin Unity ve Unreal, günümüzde birçok oyunun yazıldığı ana motorlardan ikisidir.

        9

        Ancak sonuçta, oyun geliştirme konusunda gerçekten bilgi sahibi olmak için muhtemelen C++ programlama dilinde iyi bir temele sahip olmak isteyeceksiniz. Fakat kodlamada yeniyseniz belki biraz daha kolay bir şeyle başlayabilirsiniz.

        10

        DOĞRU BİLGİSAYARI SEÇMEK

        Programlama için en iyi bilgisayarın hangisi olduğu sorusunun tek bir cevabı yoktur; bu gerçekten sizin koşullarınıza bağlıdır. Fakat yine de dikkate almanız gereken bazı durumlar bulunuyor.

        11

        Örneğin, iPhone veya iPad uygulamaları yazmak istiyorsanız Apple'ın tüm geliştirici araçlarına erişebilmek için bir Mac'e ihtiyacınız olacaktır. Benzer şekilde, amacınız kod yazmak ve önemli miktarda veriyi incelemekse, veri işlemenin tamamlanmasını sonsuza dek beklemekten sizi kurtarmak için güçlü GPU'lu bir makine kullandığınızdan emin olmak isteyeceksiniz.

        Kaynak: Live Science

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