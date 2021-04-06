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Nevzat Aydın: "Beni linç edeceklerine önce teşekkür etmeliler"

Yemeksepeti’ndeki sendikalaşma faaliyetleriyle ilgili olarak Yemeksepeti’nin kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın’dan açıklama geldi. Aydın, “Bizi hunharca eleştirenler beni trollerle linç edeceklerine, bu arkadaşlarımızı bu şartlarda çalıştırdığımız için teşekkür ederek işe başlamalılar önce” dedi.

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'dan tepki! Haberler
Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'dan tepki!
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HABERTURK.COM

Online yemek siparişi platformu Yemeksepeti ile Nakliyat-İş sendikası arasında bir süredir devam eden anlaşmazlıklarla ilgili olarak Yemeksepeti’nin kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın’dan açıklama geldi.

Nevzat Aydın, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “Bizi hunharca eleştirenler beni trollerle linç edeceklerine, bu arkadaşlarımızı bu şartlarda çalıştırdığımız için teşekkür ederek işe başlamalılar önce. Umarım şartlarını daha da iyileştirebiliriz gelecekte” dedi.

Aydın, Yemeksepeti’nde çalışanlara sağladıkları imkanlarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“- Avrupa standartlarında sektörde benzeri olmayan kapsamda güvenlik ekipmanları

- İşe giriş sürecinde zorunlu kılınan, uzmanlar tarafından verilen Güvenli Sürüş Eğitimi

- Evlilikte ve çocuk doğumunda çeyrek altın.

- Ekstra çalışma saatleri için fazla mesai ücreti

- Aylık ortalama 650 TL yemek kartı ödemesi (günlük 25 TL)

- İlk iş gününden itibaren geçerli Allianz sigorta tarafından Tamamlayıcı Sağlık Sigortası…

Motorlu kurye arkadaşlarımızın standart sahip olduğu imkanlar:

- Sektör standartlarının ciddi üzerinde maaş

- Performans bazlı sipariş başına ekstra prim ücreti

- Online Bahşiş ücretleri

- 7/24 dönen vardiya sistemi (günlük ortalama 8 saat çalışma) …”

SENDİKA: "2000 İŞÇİNİN ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ"

Nakliyat-İş sendikası, 27 Mart’ta yaptığı basın açıklaması ile 2020 yılının son aylarından beri yürüttüğü örgütlenme seferberliği ile Yemeksepeti işletmesinde yasal olarak örgütlendiğini ve çalışanların sendikaya üye olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, “Bu çabalar sonucunda sendikamız, 6356 Sayılı Yasa uyarınca Bakanlığa sözleşme yetkisi için başvuru aşamasına gelmiştir. Bu aşamada işveren, hile, muvazaa ve resmi evrakta sahtecilik yaparak Bakanlık kayıtlarında taşımacılık işkolunda gözüken işçilerin tamamına yakınının işyerini ve işkolunu hukuksuz ve keyfi bir şekilde değiştirmiştir. Bunun sonucunda 2000 civarında sendikamız üyesi işçinin üyeliği düşürülmüştür” denilmişti.

Nakliyat-İş, bunun üzerine, İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde stant açma, bildiri, broşür dağıtma ve imza kampanyası başlatmıştı.

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