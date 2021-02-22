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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiYemeksepeti'den restoranlara destek - haberler
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Yemeksepeti: Restoranlara desteğimiz en üst düzeyde sürecek

Türkiye genelinde 50 bin üye restoranı bulunan online yemek siparişi platformu Yemeksepeti, pandemide restoranlara yönelik verdiği destekleri açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Mutfaklarını sadece paket servis ve Gel-Al siparişler için açık tutup ayakta kalmaya çalışan restoranlara, “Emeksepeti” adıyla yeni bir destek kampanyası başlattık. Sadece paket servis ve Gel-Al siparişlerle hizmet verebilen restoranların finansal yüklerini hafifletebilmek hedefiyle 20 milyon TL’lik 'Birbirimize Destek Zamanı' paketini açıkladık. Bu kapsamda, restoranlara ayda bir yapılan ödemeleri sıklaştırarak 15 günde bir olacak şekilde güncelledik ve listeleme ücretini de kaldırdık. Ve TÜRES üyesi işletmelere de toplam 1 milyon TL’lik destekte bulunuldu. Paydaşlarımızın da haklarını en üst düzeyde gözetmeye devam edeceğiz" denildi

Yemeksepeti'den restoranlara destek - haberler
HABERTURK.COM

Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, pandemi döneminde restoranlara yönelik verilen destekleri paylaştı. Üye restoran sayısını 50 bin olarak açıklayan şirket, son 1 yılda 30 bin restoranın dijitalleşmesine katkı sağlandığını bildirdi.

Şirketten pandemi dönemine yönelik gerçekleştirdikleri katkılara dönük açıklamada, "Mutfaklarını sadece paket servis ve Gel-Al siparişler için açık tutup ayakta kalmaya çalışan restoranlara, “Emeksepeti” adıyla yeni bir destek kampanyası başlattık. Yeni kısıtlamalarla birlikte sadece paket servis ve Gel-Al siparişlerle müşterilerine hizmet verebilen restoranların bu zorlu dönemde finansal yüklerini bir nebze olsun hafifletebilmek hedefiyle 20 milyon TL’lik ‘’Birbirimize Destek Zamanı’’ paketini açıkladık. Paket dahilinde, restoranlara ayda bir yapılan ödemeleri sıklaştırarak 15 günde bir olacak şekilde güncelledik ve kısıtlama dönemi boyunca listeleme ücretini de kaldırdık" bilgileri paylaşıldı.

Açıklamada, kullanıcıların siparişlerini Yemeksepeti üzerinden oluşturup, yemeklerini restorandan kendilerinin teslim aldığı Gel-Al sipariş modelinin bu dönemde sıfır komisyon ile devreye alındığı, restoranlara maliyetsiz bir gelir kalemi yaratmanın hedeflendiği kaydedildi. Ayrıca, platformdaki Cüzdan uygulaması kullanılarak verilen siparişlerden de bu dönemde komisyon ücreti alınmadığı vurgulandı.

'TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMENİN TAM ZAMANI'

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile yapılan işbirliği hakkında da bilgiler paylaşan Yemeksepeti, sektör çalışanlarına 1 milyon TL’lik destekte bulunduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, "Yemeksepeti olarak verdiğimiz destekle Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, çatısı altındaki işyerlerinde çalışan 2 binden fazla sektör çalışanına, 300 TL ile 500 TL arasında değişen karşılıksız ödemeler yaptı" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) üyesi işletmelere de toplam 1 milyon TL’lik destekte bulunulduğu da belirtilirken, söz konusu destek ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği üyesi 500 işletmeye 2 bin TL’lik karşılıksız kira yardımı yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Pandemi sürecinde tüm şirketlerin paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelerinin tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. Bu zor dönemde olduğu gibi bundan sonraki yeni normal döneminde de çalışanlarımızın, kullanıcılarımızın ve restoranlarımızın sağlığını ve refahını kanunlar, etik değerler çerçevesinde ve her ne koşulda olursa olsun 'o sepette hakkı olan herkesin' sepetten adil olarak hakkını alması ilkesiyle en üst düzeyde gözetmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

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