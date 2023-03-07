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Yeni Beşiktaş'a tam not! Şenol Güneş'in yüzünü güldüren tablo

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya katılan oyuncuların performansları beğeni topladı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Yeni Beşiktaş'a tam not! Şenol Güneş'in yüzünü güldüren tablo

    Siyah beyazlı ekibin Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada ilk kez forma giyen Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim'in ortaya koydukları mücadele ve aldıkları sorumluluklar; hem teknik direktör Şenol Güneş'i hem de taraftarı memnun etti.
  • Yeni Beşiktaş'a tam not! Şenol Güneş'in yüzünü güldüren tablo

    Deneyimli teknik adamın özellikle Onur Bulut'un performansını çok beğendiği ifade edildi. 

     
  • Yeni Beşiktaş'a tam not! Şenol Güneş'in yüzünü güldüren tablo

    Milli futbolcunun sağ koridorda Nathan Redmond ile yakaladığı uyum ve hücuma verdiği destekle takımın anahtar oyuncularından biri olabileceği belirtiliyor. 
  • Yeni Beşiktaş'a tam not! Şenol Güneş'in yüzünü güldüren tablo

    Şenol Güneş'in Valentin Rosier'ye oranla Onur Bulut'a kalan haftalarda daha çok forma şansı vermesi bekleniyor.
  • Yeni Beşiktaş'a tam not! Şenol Güneş'in yüzünü güldüren tablo

    Siyah beyazlı formayı Ankaragücü maçında ilk kez sırtına geçiren isimlerden Omar Colley de savunmadaki duruşuyla beğenildi. 
  • Yeni Beşiktaş'a tam not! Şenol Güneş'in yüzünü güldüren tablo

    Fiziki görüntüsü, hamle zamanlamaları ve kesici özellikleriyle dikkat çeken Gambiyalı stoperin, Romain Saiss ve Welinton ile gireceği forma rekabetinde daha şanslı olduğu ifade ediliyor.
  • Yeni Beşiktaş'a tam not! Şenol Güneş'in yüzünü güldüren tablo

    Ankaragücü karşılaşmasının son bölümünde şans bulan Alexandru Maxim de, siyah beyazlı takımın en önemli hücum alternatiflerinden biri olabileceğini gösterdi. 
  • Yeni Beşiktaş'a tam not! Şenol Güneş'in yüzünü güldüren tablo

    Süper Lig'de 100'ün üzerinde maça çıkıp 40 gol kaydeden Rumen futbolcu, 7 dakikalık performansıyla bile siyah beyazlı camianın takdirini kazandı.
  • Yeni Beşiktaş'a tam not! Şenol Güneş'in yüzünü güldüren tablo

    Beşiktaş formasıyla ikinci maçına çıkan bir diğer yeni transfer Amir Hadziahmetovic ise; Gedson Fernandes ve Salih Uçan ile birlikte siyah beyazlı takımın orta sahasını toparladı. 

     
  • Yeni Beşiktaş'a tam not! Şenol Güneş'in yüzünü güldüren tablo

    Bu sezon performansıyla hayal kırıklığı yaratan Dele Alli'nin yerine düşünülen Bosnalı futbolcunun ilerleyen karşılaşmalarda Şenol Güneş'in saha içi liderlerinden biri olabileceği dile getiriliyor.
  • Yeni Beşiktaş'a tam not! Şenol Güneş'in yüzünü güldüren tablo

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