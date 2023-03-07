Siyah beyazlı ekibin Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada ilk kez forma giyen Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim'in ortaya koydukları mücadele ve aldıkları sorumluluklar; hem teknik direktör Şenol Güneş'i hem de taraftarı memnun etti.