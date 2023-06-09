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BİM'de Kurban Bayramı'na özel ürünler satışa çıkıyor!

BİM aktüel kataloğunda Kurban Bayramı fırsatları dikkat çekti. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte, BİM aktüel kataloğu ile 13 Haziran indirimli ürünler listesi...

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  • Yeni BİM aktüel kataloğu: Kurban Bayramı'na özel ürünler satışa çıkıyor! 13 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

    BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 13 Haziran kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel fiyat listesi...

     
  • Yeni BİM aktüel kataloğu: Kurban Bayramı'na özel ürünler satışa çıkıyor! 13 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

    13 HAZİRAN KATALOĞU

    Karışık dolgulu bitter çikolata

    Karışık dolgulu sütlü ve bitter çikolata

    Sütlü ve bitter madlen çikolata

    Bütün fındıklı sütlü çikolata

    Mini çikolatalı bar

    Fındıklı top gofret

    Çikolatalı mini keyifler

    Kastamonu kakao kaplamalı çekme helva

    Fındıklı krema dolgulu ve pirinç patlaklı sütlü çikolata.
  • Yeni BİM aktüel kataloğu: Kurban Bayramı'na özel ürünler satışa çıkıyor! 13 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

    Bisküvili çilekli krema dolgulu bitter kaplı çikolata,

    Antep fıstıklı çikolatalı mini gofret,

    Sütlü ve beyaz antep fıstıklı çikolata,

    Bütün fındıklı ve fındık kremalı sütlü çikolata,

    Dolgulu sert şeker,

    Çikolata kaplı Hindistan cevizli mini bar,

    Sütlü çikolata,

    Çikolata kaplı karamel,

    Bitter çikolata kaplı naneli fondan,

    Bütün fındıklı karamelli sütlü çikolata,

    Meyve sulu yumuşak şeker.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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