Yarın tüm gözler Apple'ın üzerinde olacak. Steve Jobs Theatre'da 3 yeni iPhone ile meraklılarının karşısına geçmesi beklenen firma, tanıtımı saat kaçta gerçekleştirecek.

Bilindiği üzere Apple, geçtiğimiz sene de lansmanını 12 Eylül'de yapmıştı. TSİ 20:00'de başlayan organizasyonda iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X tanıtılmıştı. Firma bu yıl iPhone Xs, iPhone Xs Plus (ya da Xs Max) ve iPhone Xr'ı (ya da iPhone 9) tanıtmayı hedefliyor. Peki yeni iPhone'lar Türkiye saati ile saat kaçta tanıtılacak?

Yeni iPhone'ların lansmanı Türkiye saati ile kaçta başlayacak?

12 Eylül'de Steve Jobs Theatre'da gerçekleşecek organizasyon, Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak. Yeni iPhone modellerinin ön plana çıkacağı tanıtım, Apple'ın resmi YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

Lansmanda yeni iPhone'lara ek olarak yeni iPad ve Apple Watch Series 4'ün de gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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