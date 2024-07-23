Yeni TFF'de ilk istifa: Bayram Saral görevinden ayrıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde yer alan Bayram Saral, istifa ettiğini açıkladı.

Bayram Saral'ın açıklaması şu şekilde:

"Sayın futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere 2 Nisan 2024 tarihinden başlayıp 18 Temmuz 2024 tarihine kadar devam eden TFF seçimleri sürecinde, Türk futbolunu içine düştüğü kaostan kurtarmayı amaçlayan yüzlerce kulüp yöneticisi ve Türk futbolunun önde gelen paydaşları ile büyük bir hak arayışı mücadelesi sonucunda 18 Temmuz tarihli TFF seçimini şahsımın da yönetim kurulunda bulunduğu Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu kazanmıştır.