Bitcoin alım-satım platformu ve finansal teknoloji şirketi BtcTurk hizmet alanını genişletiyor. BtcTurk | Hisse, Borsa İstanbul’la birlikte ABD borsalarında da işlem yapma hizmetini başlatıyor. Yatırımcılar ilk etapta Nasdaq ve New York Stock Exchange olmak üzere yurt dışı pay piyasalarına erişebilecek. Şirket, ABD borsalarına erişimde yeni yıla kadar yüzde sıfır komisyon politikası ile yatırımcıya avantajlı hizmet sunuyor.

Şirket yetkililerini verdiği bilgiye göre bir süre önce müşterilerine Borsa İstanbul'da hisse yatırımı olanağı sağlayan şirketin müşterilerinden yaklaşık 20 bini borsadan ilk kez hisse aldı. Toplam 200 bin BTC kullanıcısı Borsa İstanbul'da yatırım yaptı.

Yeni hizmetleri hakkında bilgi veren BtcTurk Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Kınık, fintek sektöründeki 2025 yılına dair gelişmeleri ve 2026 beklentilerini de değerlendirdi.

'SONRASINDA DA KOMİSYON DÜŞÜK OLACAK'

12 yıllık yolculuklarında itibarı ve güveni temel alarak büyüdüklerini ifade eden Kınık, finansal teknolojiler alanında Türkiye’nin örnek kurumları arasında yer aldıklarını belirtti. BtcTurk ekibinin geliştirdiği güçlü altyapı ile sektörü yenilikçi hizmetlerle tanıştırmaya devam ettiklerini kaydeden Kınık, “Yeni hizmetimizle yatırımcılar, dünyanın en büyük ve en önemli şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü Amerika’nın önde gelen borsalarından Nasdaq ve New York Borsası’na rahat ve hızlı erişim sağlayacak. Yıl sonuna kadar ABD hissesi işlemlerinden komisyon ücreti alınmayacak. Müşteri odaklı yaklaşımımız çerçevesinde, sıfır komisyon kampanyamızın sona ermesinin ardından düşük komisyon ücretleriyle müşterilerimize avantaj sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

REKLAM Gelecek vizyonlarını ‘tek deneyim – tüm varlıklar’ felsefesi üzerine inşa ettiklerini belirten Kınık, şunları söyledi: “Yatırımcı artık finansal sınır tanımıyor. Bizim görevimiz o dünyaları tek deneyimde buluşturmak. Finansal özgürlük kavramını ‘tek deneyim – tüm varlıklar’ yaklaşımıyla yeniden tanımlıyoruz. BtcTurk olarak hem Bitcoin ve kripto para varlıklarına hem de geleneksel piyasalara erişme imkânı sunuyoruz. Bu birleşik yapı, yatırımcılara portföylerini anlık, şeffaf ve maliyetsiz biçimde yönetme özgürlüğü kazandırıyor. Önümüzdeki dönemde global piyasaların diğer enstrümanlarını da kullanıcılara sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 sonrası hedefimiz, bu yapıyı daha da genişletip, yatırım fonları ve türev ürünleri de dahil ederek kullanıcıya tam portföy görünürlüğü sunmak.” REKLAM HEDEF BÖLGEDE LİDERLİK Bugüne kadar öncelikli olarak Türkiye pazarına odaklandıklarını belirten Kınık, yalnızca Türkiye’de değil, bölgesel ölçekte de referans gösterilen bir teknoloji şirketi hâline geldiklerini vurguladı. Kınık şunları kaydetti: “Kurulduğumuz günden bu yana Türkiye’de edindiğimiz deneyim, geliştirdiğimiz altyapı ve kullanıcı güveni, bizi bölgesel bir oyuncu olma yolunda güçlü bir konuma taşıdı. Bölgenin lider Bitcoin ve kripto para - finans platformu olma hedefimiz doğrultusunda, önümüzdeki dönemde bölge ülkelerine açılmayı planlıyoruz. Bu stratejik adım yalnızca büyüme vizyonumuzu değil, aynı zamanda ülkemizin finansal teknoloji alanındaki yetkinliğini de uluslararası arenaya taşıyacak.”

HİBRİT YATIRIMCI ÇAĞI BAŞLADI Türkiye’de son beş yılda yatırımcı profilinin ciddi biçimde değiştiğini anlatan Kınık, artık sadece ‘borsa yatırımcısı’ veya ‘kripto yatırımcısı’ ayrımı yapmadıklarını belirtti. Kınık, konuşmasını şöyle sürdürdü. REKLAM “Yatırımcılar farklı piyasalarda aktif, bilgiye kolay ulaşabilen ve mobil cihaz üzerinden karar alan bir yapıya dönüştü. Biz bu dönüşümü ‘hibrit yatırımcı’ kavramıyla tanımlıyoruz. Bu kitle hem geleneksel hem dijital finans dünyasında hareket eden, Bitcoin ve kripto para ile hisse yatırımlarını tek deneyimde yönetmek isteyen kişilerden oluşuyor. Bizim odağımız tam da bu yatırımcı kitlesi. Bitcoin ve kripto para - native kullanıcılarımıza sermaye piyasalarını, hisse - native kullanıcılara ise dijital varlık ekosistemini tanıtıyoruz. Amacımız, her iki dünyayı birleştiren finansal bütünlük sunmak.” Sektördeki regülasyon gündemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kınık, “Devletimizin getirdiği düzenlemelerle sektör daha şeffaf ve güvenilir hale geliyor. Düzenlemeler öncesinde de düzenleme varmış gibi hareket ettiğimiz için standartlarımız mevcut regülasyonlarla hızlı bir uyum yakaladı. Seyahat Kuralı gibi uluslararası düzenlemeler, ülkemizdeki regülasyon sürecine dahil edildiğinde de bu nedenle zorlanmadık. Varlıkların çoğunluğunun soğuk cüzdanlarda tutulması, operasyonel güvenlik mekanizmaları gibi temel standartlar uzun bir süredir global standartlarda yürütülüyor. Türkiye’de dört büyük denetim şirketinden denetime tabii tutulan tek kripto para borsasıyız” diye konuştu.

6 MİLYON KULLANICI BULUNUYOR Kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik teknoloji yatırımlarının önemine dikkat çeken BtcTurk | Kripto CEO’su Salim Karaman ise “Bugün 6 milyona yakın kullanıcıya, kolay kullanılabilir arayüzümüz ve gelişmiş işlem özelliklerimizle hızlı ve kesintisiz bir deneyim sunuyoruz. Kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmak için 7/24 destek sağlamaya büyük önem veriyoruz” dedi. REKLAM Karaman, Türkiye’nin ilk kripto para platformu ve dünyanın dördüncü kripto para borsası olarak yasal mevzuatlara tam uyum, güçlü altyapı, yüksek güvenlik standartları ve şeffaf işleyişin temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Kullanıcı memnuniyetini odağa alan hizmet yaklaşımımızla, herkes için güvenilir ve sürdürülebilir bir işlem ortamı sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. BİTCOİNE İLGİ ARTIYOR Bitcoin’in 17 yıllık tarihinde ilk kez 125 bin doları aştığını hatırlatan Karaman, “Bu gelişme Bitcoin ve kripto paranın uzun vadede büyüme potansiyelini gösteriyor. Elbette ara düzeltmeler olacaktır, ancak global finansal sistemde Bitcoin ve kripto paralar her geçen gün daha çok benimseniyor. Artık büyük fonlar da Bitcoin’e yer açmaya başladı” dedi.

Bitcoin’de uzun vadede büyük bir potansiyel gördüklerini anlatan Karaman, Halving döngüsü ve kurumsal talep artışıyla orta vadede pozitif bir beklenti içinde olduklarını kaydetti. Karaman, “Kısa vadeli fiyat tahminleri yerine teknolojinin ve benimsenmenin yükselişine odaklanmak gerek. Önümüzdeki 10 yılda çok daha fazla kişinin Bitcoin ile tanışacağına eminiz” değerlendirmesinde bulundu. Bitcoin ve kripto para dünyasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve finansal sistemde ana akım bir konuma taşımayı hedeflediklerini belirten Karaman, bu doğrultuda üniversitelerle çeşitli programlar, online eğitim serileri ve hackathon gibi etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını kaydetti. REKLAM BORSA İSTANBUL İLE TAKAS İMKANI BtcTurk | Hisse CEO’su Murat Bitirici de hesap açılışından yatırım işlemlerine bütünüyle dijital, yeni nesil, self servis finansal hizmetler deneyimini kesintisiz olarak sunmayı amaçlayan aracı kurum olduklarını söyledi. Bitirici, yatırımcıların bu deneyimi BtcTurk | Hisse uygulamasıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yatırımcılara büyük avantajlar sunuyoruz. Bunların başında da yatırımcılar talep etmeleri halinde Borsa İstanbul’daki pay satış bedelini aynı gün içinde yatırım hesabına aktarabiliyor. Normalde Borsa İstanbul’da takas süresi bildiğiniz gibi 2 gün. Ayrıca halka arza katılım gibi tüm aracı kurumlardaki hizmetlerimize kullanıcılar tek deneyim üzerinden hızlı erişim sağlayabiliyor. Tüm bu hizmetlerimize ABD borsalarında işlem yapabilme imkanını eklemenin heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.