Seçim Sonuçları 2024: 31 Mart Yerel seçim sonuçları canlı ve anlık oy oranları Haberturk.com'da takip edilecek
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek olup seçim sonuçları son dakika gelişmeleriyle aratılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il ve ilçe ilçe yerel seçim sonuçları canlı yayın ekranında yine Haberturk.com'da olacak. Türkiye genelinde sandıklar 17.00'da kapanıp ve oy sayım işlemleri başlayacak. Peki yerel seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YSK 31 Mart 2024 seçim sonuçları ile İl il ve ilçe ilçe Yerel seçim sonucu canlı ve anlık oy oranları takip ekranı
31 Mart Yerel seçim takvimi işlerken yerel seçim sonuçları oy verme işleminin sona ermesiyle belli olacak. Seçimde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri seçim sonuçları Haberturk.com adresinden yayınlanacak. Peki seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte seçim günü güncel olarak takip edebileceğiniz Yerel seçim oy oranları, oy sayısı ve genel seçim sonuçları son durum ekranı
SEÇİM SONUÇLARI ANBEAN HABERTURK.COM'DA
Oy sayımına geçilmesi ile beraber 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçları da Haberturk.com’da anbean, canlı olarak takip edilecek.
Yerel seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları haberturk.com/secim/secim2024/yerel-secim sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. 31 Mart günü seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz gibi şu an eski seçim sonuçlarına bakabilirsiniz.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il ve ilçe ilçe YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Haberturk.com seçim sonuçları ekranında olacak…
İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUCU TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA YEREL SEÇİM SONUCU TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart'ta sandığa gidecek. Seçime toplamda 34 siyasi parti katılacak. 31 Mart Pazar akşamı oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte i il ve ilçelerde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusu cevabını bulmaya başlayacak.
31 MART OY VERME SAATLERİ
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
31 Mart günü seçim sonuçlarına yukarıdaki linkten ulaşabileceğiniz gibi şu an eski seçim sonuçlarına bakabilirsiniz.