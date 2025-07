Yerli dron avcısı İLTER, IDEF 2025'te uluslararası katılımcıların radarında

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Fuarda, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilmiş çok sayıda ürün sergileniyor. Boğaziçi Savunma Teknolojileri de dron tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla geliştirdiği İLTER Dron Tespit ve Engelleme Sistemi ile fuarda yer alıyor.

Boğaziçi Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Cevdet Kaplan, AA muhabirine, 2018'den beri dron savar ürettiklerini belirterek, son yıllarda teknolojideki gelişimin dron dünyasına yansımasının, harekat alanındaki silah biçimini ve kullanım tekniklerini değiştirdiğini söyledi.

Son yıllardaki savaşların dronlarla başladığını, füzelerle devam ettiğini ve dolanan mühimmatlarla da savaşın akıbetinin belirlendiğini aktaran Kaplan, "Günümüzde robotik savaşlara doğru giden 5. nesil bir savaş söz konusu. Buna karşı elimizdeki tek şey güvenilir dron savar sistemleri." diye konuştu.

"DRONU KULLANAN KİŞİNİN YERİNŞ TESPİT EDEBİLİYORUZ"

Kaplan, IDEF 2025'te İLTER Dron Tespit ve Engelleme Sistemi ailesinden İLTER J350'yi tanıttıklarını belirterek, daha gelişmiş versiyon olan J400 sisteminin de eylül ayından sonra üretime geçeceğini ifade etti.

Dronların artık her an her yerden çıkabildiğini anlatan Kaplan, "İlk önce iyi bir durumsal farkındalık yaratmak ve tespit sistemine sahip olmak lazım. Bunun için sistemlerinize ne kadar sensör eklerseniz tespit katmanınızı o kadar güçlendirirsiniz. Biz bunu 30 kilometrelere kadar radarla yapıyoruz." dedi.

Kaplan, karıştırıcı sisteminde bulunan RF tespit sistemlerini de yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu da iki katmandır. Bir tanesi klasik RF tespit sistemidir, diğeri protokol tabanlı tespittir. Protokol tabanlı tespitte dronun ve kumandanın bütün bilgilerini elde etme şansımız var. Bunları kullanıcı ekranına yansıtıyoruz. Böylece kullanıcı gelen dronun 30 kilometrelere kadar nereden çıktığını, nereye doğru gittiğini bütün izleriyle beraber ekranında görme şansı elde ediyor. Kumandanın yerini görme imkanı buluyor. Günümüz savaşlarında dronu her ne kadar bertaraf etseniz de ondan daha önemlisi dronu kullanan kişiyi yakalayıp onu imha etmek. Biz bu sistemle dronu kullanan kişinin yerini tespit edebiliyoruz. Tespit sağlandıktan sonra kullanıcı otomatik veya manuel olarak karıştırma sistemini açıp dronu düşürebilir."