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Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),otomobilin geliştirilme sürecine yönelik yeni bilgiler paylaştı.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan TOGG, aracın modelleme ve similasyon çalışmalarını gözler önüne serdi.

Paylaşımında aracın geliştirilme sürecinde savunma ve havacılık sanayisinden uzmanların dahil olduğunu bildiren TOGG, bu sayede tehlikeli mavevraların gerçekleştirilebildiğini belirtti.

TOGG'dan yapılan açıklamada, simulasyon sayesinde aracın sürüş güvenlik sistemlerinin ve taşıt dinamiklerinin de test edilebildiği kaydedildi.

Yerli otomobil Gemlik'te üretileceği daha önce açıklanmıştı. Fabrikanın önümüzdeki aylarda temelinin atılması beklenirken, modelin 2022 sonunda yollarda olacağı belirtiliyor.