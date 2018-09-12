Yerli savunma sanayi
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Yerli savunma sanayi 'SAHA'ya çıkıyor

Yerli savunma sanayisinde geliştirilen en son teknolojilerin, sistemlerin ve ürünlerin yer alacağı SAHA EXPO 2018 Fuarı'nda ASELSAN, yurt dışından temin edilen 170'in üzerinde ürünün yerli tedarikçiler tarafından üretilmesi için ilk adımı atacak

12.09.2018 - 12:26 | Güncelleme: AA

Edinilen bilgiye göre, ASELSAN yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla, yerli sanayiyi geliştirmek misyonuna paralel olarak uzun zamandır üzerinde çalıştığı projeleri ilk kez SAHA EXPO 2018'de paylaşacak.

ASELSAN'ın millileştirme ve yerlileştirme hedefi kapsamında, yurt dışından temin edilen, 170’in üzerinde ürünün millileştirilmesi çalışması SAHA EXPO’da tedarikçilere tanıtılacak.

Şu anda yurt dışından temin edilen ve gelecekte de Türk savunma sanayisinin ihtiyacı olacağı belirlenen ürünleri yurt içindeki tedarikçilerden temin etmeye hazırlanan ASELSAN, fuar sırasında ürünlerin teknik broşürlerini ilgilenen tedarikçilerle paylaşacak. Fuar sonrasında da ASELSAN'ın ilk kez SAHA EXPO’da duyurusunu yapacağı ürünler için tedarikçi portalı üzerinden erişim sağlanabilecek.

DÜNYADAKİ EN İLGİ ÇEKİCİ BULUŞLARINDAN YANMAZ AEROJEL SAHA EXPO'DA

Bugüne kadar dünyada üretilen en ilgi çekici ürünlerden biri olan yanmaz özelliğe sahip aerojeli dünyada üreten 4 firmadan biri olan Yalteksan, ürününü ilk kez SAHA EXPO'da tanıtacak.

İlk olarak NASA tarafından geliştirilip piyasaya sunulan, savunma ve havacılık sektörü için çok önem taşıyan ileri teknoloji ürünü aerojel bugüne kadar dünyada sadece 3 firma tarafından üretilebiliyordu. İlk kez SAHA EXPO'da tanıtımını gerçekleştirecek Yalteksan ile artık Türkiye de aerojel üretilebilen ülkeler arasında yer alıyor.

Dünyanın en hafif ve yoğunluğu en düşük katı cismi olan aerojelin yüzde 99,8’i havadan oluşuyor ve bin 300 derece ısıya kadar dayanabiliyor. Yanmaz ve hava geçirgen olması nano ölçekteki yüksek gözenekli yapısı ve birçok ileri özellikleri ile çok sayıda endüstriyel uygulamalardan kullanılabilen aerojel kullanıldığı ürünleri rakipsiz hale getiriyor.

Yalteksan, yüksek fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan bu temel ham maddeyi Lavron markasıyla üreticilerin ihtiyaçlarına en uygun formda sunacak. Aerojel sivil havacılık ve uzayda kara, deniz ve hava platformlarında, silah, sistem ve teknik tekstillerde ve daha pek çok alanda kullanılabilir formatta SAHA EXPO 2018’de tanıtılacak.

DÜNYANIN DEVLERİ SAHA EXPO'DA BULUŞACAK

Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Projesi kapsamında firmalara dönük etkinliklerin yer alacağı SAHA EXPO Fuarı süresince gerçekleştirilecek B2B ikili iş görüşmeleri ile katılımcılar savunma, havacılık, denizcilik ve bilişim teknolojileri sektörlerinde dünyanın önemli firmalarının temsilcileriyle ve alım heyetleriyle görüşme imkanı bulacak.

Sektörün uluslararası temsilcilerini ağırlayacak SAHA EXPO 2018’e 12 ülkeden 24 firmaya bağlı 41 uzman B2B görüşmelerine katılmak üzere ziyarete geliyor. Uluslararası iş birliği görüşmelerine ev sahipliği yapacak SAHA EXPO 2018’de online olarak 500’ün üzerinde ikili iş görüşmesi planlandı.

Ukrayna, Bangladeş, Libya, Ürdün, Sudan, Malezya, Belarus, Kazakistan, Hindistan, İtalya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Endonezya’dan savunma, havacılık, denizcilik ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların üst düzey yetkililerinin, parlamento mensuplarının, ordu üyelerinin katılacağı B2B görüşmelerinde katılımcı firmalar, uluslararası pazarlara kendilerini anlatma imkanına sahip olacak.

İleri teknolojinin buluştuğu SAHA EXPO Fuarı’nda ziyaretçiler yepyeni bir teknoloji ile karşılaşacak. Bilişim teknolojisinin çok yoğun kullanılacağı SAHA EXPO’da Taptoweb uygulamasıyla network ağı oluşturulacak. Taptoweb sayesinde katalog ve iletişim bilgisi paylaşımı uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Stantlardaki elektronik cihazlar üzerinden firmaların tanıtım videoları dahi izlenebilecek.

VİZYON KAZANDIRAN İLHAM VEREN PANELLER

SAHA EXPO 2018 sırasında katılımcı firmaların ve ziyaretçilerin dinleyici olarak yer alabileceği paneller düzenlenecek. Fuarın ilk günü gerçekleştirilecek "Teknolojik Dönüşüm" başlıklı panelde "savunma, havacılık ve uzay sanayisinde geleceğin teknolojileri neler olacak, teknolojik dönüşümde liderlik için nasıl bir yol haritası izlenmeli?" sorusuna cevap aranacak. Bu konuda uzman kişiler firmalara tüyolar verecek.

"Nasıl Başardılar?" başlıklı panelde SAHA İstanbul üyesi firmalar izleyicileri ilham olacak başarı hikayelerini anlatacak. "Üretilmeyeni Üretebilmek" konulu panelde "ana yüklenicilerin ihtiyaç duyduğu milli kritik ürünleri nasıl bir ekosistemle üretir hale gelebiliriz?" sorusuna cevap aranacak.

"Sektörel tedarik modeli ve teşvikler" panelinde "Savunma Sanayisinde teknoloji, ürün geliştirme, altyapı oluşturma kapsamında mevcut teşvik sistemleri", "finans ve tedarik modelini daha etkin kılmanın yolları", "Test ve Sertifikasyon" başlıklı panelde ise sivil havacılık ve savunma sanayisinde kalifikasyon ve sertifikasyon ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları milli yeteneklerle karşılamak için yapılması gerekenler konunun uzmanları tarafından anlatılacak.

SAHA İstanbul tarafından 13-15 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek SAHA EXPO Fuarı'na katılacak firmalar geliştirdikleri yeni teknolojileri, sistemleri ve ürünleri ilk kez sunmaya hazırlanıyor.

Baykar, ASELSAN, TAİ, Roketsan, BMC Power, Kale Grubu, Roketsen, Havelsan, TAİS, Turkish Technic, BMC Power, Akım Metal ve Altınay Robotik gibi dev firmaların yanı sıra orta ve küçük ölçekteki üreticilerin de kendilerini tanıtma fırsatı bulacağı SAHA EXPO2018’de dünyada sayılı ülkede geliştirilen ürünler, yerli savunma sanayi firmalarının yurt dışına ihraç edebileceği alt sistemler yurt içinden ve yurt dışından gelecek ana yüklenici firmalara tanıtılacak.

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