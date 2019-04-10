Turkcell’in 10’uncu düzenlediği Teknoloji Zirvesi’ne, bu yıl yerli yapay zekâ damgasını vurdu. Öyle ki, Turkcell mühendislerinin uzun süredir üzerinde çalıştığı yerli ve milli yapay zekâ Yaani sesli asistan, etkinlikte dünyaya tanıtıldı.

Türkçe konuşan ve komutlara yanıt veren Yaani, yerli arama motorunun üst versiyonu olarak hizmet vereceği açıklandı. Yaani Asistan'ın yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ile buluşacağı bilgisi paylaşıldı.

Teknoloji Zirvesinde, 'Yaani Asistan'ı tanıtan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yapay zekanın hayatın her alanına gireceğini vurguladı.

Erkan, "Mühendis arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar ve yerli, milli Yaani yapay zeka platformunu geliştirdiler. 'Yaani yapay zeka', cebimizdeki asistan oluyor. Bütün geliştirmelerin tamamı Türk mühendisler tarafından yapıldı" dedi.

Murat Erkan, Yaani Asistan'ın kişiselleşmiş bir asistan olduğundan bahsederek, "Konuşmanın yazıya, yazının konuşmaya dönüşmesi şeklinde, çift yönlü çalışan bir yapay zeka çalışması. Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Öğrene öğrene Türkçeyi bizden daha iyi konuşur hale geliyor. Yapay zekada önümüzde müthiş bir yol var" ifadesini kullandı.

'YERLİ E-POSTAYI YAKINDA DEVREYE ALINACAK'

Yaani'den geçen yılki Teknoloji Zirvesi'nde bahsettiklerini hatırlatan Erkan, "Yaani Türkiye'nin ilk yerli arama motoru, şu an Yaani'nin 10 milyona yakın kullanıcısı var. Hedeflediğimiz rakamların çok üstüne çıktık. Yerli, milli e-postayı da geliştirdik, önümüzdeki günlerde devreye alacağız" diye konuştu.

Şirketin dijital operatör vizyonu çerçevesinde hayata geçirdiği çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Erkan, ortaya koydukları vizyon çerçevesinde sadece Turkcell müşterilerini düşünmediklerini dile getirerek, rekabete karşı pozisyon alabilmek için, uygulamalarını diğer operatörlerin müşterilerine daha sonra da yurt dışına açtıklarını hatırlattı.

Murat Erkan, global ölçekte yaptıkları çalışmalara işaret ederek, 2018 yılının kendileri için dijital ihracatta çok önemli başarılara imza atılan bir yıl olduğunu aktardı.

'ORTAK ALTYAPI İLE TÜRKİYE KAZANSIN'

Erkan yapay zekâ teknolojilerin hayata geçirilebilmesi için 1 milisaniyenin altında gecikme süreleri gerektiğini, bunun da 5G ile mümkün olacağını belirterek ortak altyapı vurgusu yaptı.

İnternete bağlı 50 milyar cihazı hayata geçirmenin yolunun 5G’den geçtiğini kaydeden Turkcell Genel Müdürü, "Biz uzun bir süreden beri Turkcell olarak 5G için çalışıyoruz. Bugün İstanbul’da, Ankara’da ve İzmir’de 5G sinyalini vermeye başladık. 5G’nin temel ihtiyacı kuvvetli altyapı, yani fiber şebeke. Üç operatör olarak mevcut yöntemlerle hazır fiber şebekesi kurmak istersek, Türkiye’nin tamamı için 13-15 milyar dolar yatırım yapmamız lazım. Fakat güçlerimizi birleştirip rekabeti servislerde ortaya koyarak, 2.5-3 milyar dolara düşüyor. Yani ortak altyapı ile yaklaşık 10 milyar dolar tasarruf sağlayabiliriz. Aradaki faydadan Türkiye'nin üç otomobili çıkar. Bundan kim kazanır, Türkiye kazanır" dedi.

'3 YILDA 16 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPACAĞIZ'

Önümüzdeki dönemde yatırımlara devam edeceklerini dile getiren Murat Erkan, "Bugüne kadar, 25 yılda 50 milyar lira yatırım yaptık. Yarısından fazlasını son 5 yılda yaptık ve yatırıma devam ediyoruz. Önümüzdeki 3 yılda da 16 milyar lira daha yatırım yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Datanın dünyada geldiği yerin önemine dikkati çeken Erkan, verilerin ülkelerin içinde kalmasının ülkeler için öneminden bahsetti.

Erkan, "Dijital servisleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bütün sektörlere değen bir ekosistemimiz var, bunlarla beraber çözüm üretiyoruz. Dünyanın en büyük havaalanı İstanbul'da açıldı. Dünyanın en hızlı havaalanını da İstanbul Havaalanı yaptık. Neredeyse küçük ölçekli bir şehir altyapısı kurduk. Türkiye'nin otomobili konusunda beş babayiğitten biriyiz. Endüstrilerde değişim anları vardır, o değişim anlarında doğru yatırımı yapmak lazım. Otomotiv sektörü de böyle bir değişim anında. Yapılan yatırımlardan en önemlisi veriye yapılan yatırım" dedi.

Erkan, 2015 yılından beri veri merkezleri geliştirdiklerini kaydederek, "Yerli, milli teknolojileri verileri kendi veri merkezinizde tutarak geliştirebilirsiniz. Verilerinizi başkasına emanet ederseniz, çok zor bir süreç sizi bekliyor demektir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı, bunun için veri merkezlerine 2 milyar lira yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA HAYATIN HER ALANINA GİRİYOR'

Zirve'nin ana konuşmacısı yapay zekâ ve robotbilimin öncülerinden, ev robotları üreticisi iRobot firmasının kurucusu ve MIT profesörü Rodney Brooks, dünyanın sayısallaşmadan dijitalleşmeye gittiği bir dönemde olduğunu belirtti.

Brooks, bu konuda 5G’nin önemine dikkat çekerek, "Yapay zekanın gelişimi, örneklerle kendini geliştirebilen bir sistem olan derin öğrenme ile son yıllarda hızlandı ve hayatımızın her alanına girmeye başladı. Yakın gelecekte yapay zekayı tüm sektörlere entegre olmuş şekilde göreceğiz. Örneğin, iklim değişikliği nedeniyle sistemi değişmek zorunda olan tarım sektöründe ve dünyada azalmaya başlayan genç nüfus nedeniyle yaşlılara bakacak kişilerin azalmasıyla, yapay zekanın insan bakımında dahi kullanıldığını görmeye başlayacağız" dedi.

'ROBOTLAR DÜNYAYI ELE GEÇİRMEYECEK'

Brooks, yapay zekâ hakkında Hollywood filmlerinde görülen her şeyin birebir gerçekleşmeyeceğini de vurgulayarak, "Yapay zekanın hayatımızın hemen her alanına girecek olması, bunun filmlerde gördüklerimize benzeyeceği anlamına gelmiyor. Robotlar filmlerdekiler gibi dünyayı ele geçirmeyecekler, hatta bize benzemeyecekler bile. Uçan arabalar da söz konusu olmayacak. Son günlerin popüler konusu olan sürücüsüz araçlarla ilgili bile insanlar büyük beklentilere girerek heyecanlandılar. Pratikte tamamen sürücüsüz araçların kullanılması için tüm sistemin ve yolların değişmesi gerek. Dolayısıyla, evet olacak ama zaman alacak" ifadelerini kullandı.