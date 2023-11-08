Haberler Magazin Yeşilçam’a damga vurmuştu! Çakır gözlü Tolga Savacı’nın son hali gündem oldu!

Yeşilçam'a damga vurmuştu! Çakır gözlü Tolga Savacı'nın son hali gündem oldu! 1980'li yıllarda Yeşilçam'a damga vurmuş isimlerden biri haline gelen Tolga Savacı son haliyle gündem oldu. Şimdilerde ABD'de yaşayan Savacı'nın yıllar sonraki halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Habertürk Giriş: 08.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:38 facebook

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Banu Alkan ile başrolünü paylaştığı "Arzu" filmi ile oyunculuk sektörüne giriş yapan Tolga Savacı, son haliyle gündem oldu. "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde de boy gösteren Savacı’nın yıllar sonraki halini görenler inanamadı!

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Sinema sektöründen dizi sektörüne geçen Tolga Savacı, bir süredir ABD’de ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Savacı, 2015 yılında Türkiye’nin başarılı yazarlarından Nermin Bezmen ile nikah masasına oturdu.