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        Yhoan Andzouana Konyaspor'da!

        Konyaspor, Kongolu sağ bek oyuncusu Yhoan Andzouana'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:13
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        Konyaspor'a Kongolu sağ bek!
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        Konyaspor, Kongolu sağ bek oyuncusu Yhoan Andzouana'yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

        Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Slovakya'nın DAC Dunajska Streda kulübünde forma giyen sağ bek Yhoan Andzouana'yı 3 yıllığına renklerine bağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.

        23 NUMARALI FORAMYI GİYECECEK

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Andzouana, takımımızda 23 numaralı formayı giyecek. Yhoan Andzouana'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

        Fransız ekibi Monaco'nun alt yapısında yetişen Andzouana, sırasıyla CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda kulüplerinde top koşturdu.

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