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HaberlerEnerji

Yıl sonuna kadar 550 ilçe ve belde gaza kavuşmuş olacak

AA

Türkiye'nin 81 iline doğal gaz götürülmesinin ardından yürütülen genişleme çalışmaları kapsamında, bu yılın sonuna kadar 550 ilçe ve beldeye doğal gaz ulaştırılacak. Eylül ayı itibarıyla doğal gaz hizmetinden yararlanan ilçe ve belde sayısı 517'ye çıktı

doğalgaz hattı

Türkiye'nin 81 iline geçen yıl sonu itibarıyla doğal gaz götürülmesinin ardından genişleme çalışmalarında ilçe ve beldelere ağırlık verildi. Yıl sonuna kadar doğal gaz ulaştırılacak ilçe ve belde sayısı 550 olarak belirlendi.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) edindiği bilgiye göre, EPDK, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği ve ilgili dağıtım şirketlerinin üst düzey yetkilileri, genişleme yatırımlarının 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020-2022 yılları yatırımlarının planlanması amacıyla bir araya geldi.

Toplantıda, doğal gaz genişleme çalışmalarının planlanan takvime riayet edilerek hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Teknik ve ekonomik açıdan doğal gaz ulaştırılacak en uygun ilçelerin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda, ilçelerin iletim hatlarına uzaklığı, coğrafi yapısı, nüfusu, sanayisi, enerji tüketimi ve turizm potansiyeline ilişkin veriler dikkate alınarak verimlilik analizleri yapıldı.

EPDK tarafından değerlendirilecek toplantı sonuçları gelecek dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iletilecek.

Yılın başından bu yana Çankırı'nın Şabanözü, Diyarbakır'ın Çermik, Samsun'un Kavak, Diyarbakır'ın Silvan, Şanlıurfa'nın Birecik, Kütahya'nın Kuruçay ve Hisarcık yerleşim yerlerine doğal gaz götürüldü. Böylece eylül ayı itibarıyla doğal gaz hizmetinden yararlanan ilçe ve belde sayısı 517'ye ulaştı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 550'ye yükselmesi öngörülüyor.

Türkiye'de doğal gaz abone sayısı bu yıl itibarıyla 15 milyonun üzerine çıkarken, yaklaşık 65 milyon vatandaşın doğal gaza erişimi sağlandı.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, mayıs ayında yaptığı açıklamada, bu yıl 1,1 milyar liralık doğal gaz şebeke yatırımı yapılarak 1 milyon yeni abonenin daha doğal gaza kavuşacağını belirtmişti.

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