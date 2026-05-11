        'Yıldız Savaşları' oyuncusu Michael Pennington hayatını kaybetti

        'Yıldız Savaşları'nda subay Moff Jerjerrod karakteriyle hafızalarda yer edinen İngiliz oyuncu Michael Pennington, 82 yaşında hayata veda etti

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 09:57 Güncelleme:
        82 yaşında hayatını kaybetti

        'Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü' filminin yıldızlarından, İngiliz aktör Michael Pennington, 82 yaşında hayatını kaybetti.

        Shakespeare oyunlarını ustaca yorumlamasıyla tanınan Pennington, dünya çapında ününü, George Lucas'ın 1983 yapımı bilim kurgu klasiğinde, ikinci Ölüm Yıldızı'nın inşasını denetlemekle görevli subay Moff Jerjerrod rolüyle kazandı.

        Çok yönlü bir oyuncu olan sanatçı, 2011'de Margaret Thatcher'ın hayatını anlatan 'Demir Leydi' filminde Meryl Streep ile oynadı ve eski İşçi Partisi lideri Michael Foot'u canlandırdı.

        7 Haziran 1943'te doğan oyuncu, 1964'te Cambridge'deki Trinity College'dan mezun olduktan sonra ilk olarak Royal Shakespeare Company'ye katıldı. Tiyatroda 1980'deki 'Hamlet' performansı ile zirveye ulaştı. Pennington, kariyeri boyunca birçok film ve televizyon dizisinde de rol aldı.

        Tony Richardson'ın Shakespeare'in 'Hamlet' oyunundan uyarladığı 1969 yapımı filmde Ophelia'nın kardeşi Laertes rolünü üstlendi. 1986 yapımı 'Oedipus Rex' ve 1987 yapımı televizyon filmi 'Sherlock Holmes'ün Dönüşü'ndeki başrolleriyle de hafızalarda yer edindi.

        Pennington, 1964'te oyuncu Katharine Barker ile evlendi. Çiftin bir oğlu oldu. Evlilikleri 1967'de sona erdi.

        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        İstanbul'da taksiciye uyuşturucu dayağı!
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        Pişmanlık itirafı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
