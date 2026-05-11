'Yıldız Savaşları' oyuncusu Michael Pennington hayatını kaybetti

'Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü' filminin yıldızlarından, İngiliz aktör Michael Pennington, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Shakespeare oyunlarını ustaca yorumlamasıyla tanınan Pennington, dünya çapında ününü, George Lucas'ın 1983 yapımı bilim kurgu klasiğinde, ikinci Ölüm Yıldızı'nın inşasını denetlemekle görevli subay Moff Jerjerrod rolüyle kazandı.

Çok yönlü bir oyuncu olan sanatçı, 2011'de Margaret Thatcher'ın hayatını anlatan 'Demir Leydi' filminde Meryl Streep ile oynadı ve eski İşçi Partisi lideri Michael Foot'u canlandırdı.

7 Haziran 1943'te doğan oyuncu, 1964'te Cambridge'deki Trinity College'dan mezun olduktan sonra ilk olarak Royal Shakespeare Company'ye katıldı. Tiyatroda 1980'deki 'Hamlet' performansı ile zirveye ulaştı. Pennington, kariyeri boyunca birçok film ve televizyon dizisinde de rol aldı.

Tony Richardson'ın Shakespeare'in 'Hamlet' oyunundan uyarladığı 1969 yapımı filmde Ophelia'nın kardeşi Laertes rolünü üstlendi. 1986 yapımı 'Oedipus Rex' ve 1987 yapımı televizyon filmi 'Sherlock Holmes'ün Dönüşü'ndeki başrolleriyle de hafızalarda yer edindi.

Pennington, 1964'te oyuncu Katharine Barker ile evlendi. Çiftin bir oğlu oldu. Evlilikleri 1967'de sona erdi.