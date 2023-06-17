YKS heyecanı bugün yaşanıyor! İşte 2023 TYT sınav başlangıç ve bitiş saatleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi TYT sınavı 17 Haziran Cumartesi günü Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. İyi bir üniversite kazanma hayaliyle sınava giren öğrenciler üç oturumdan oluşan YKS'de ter dökecek. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzu göre YKS başlangıç ve bitiş saatleri ve TYT, AYT, YDT sınav süreleri açıklandı. Üniversite sınavına girecek olan adaylar "YKS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? TYT'de kaç soru var ve kaç dakika sürüyor?" sorusuna yanıt arıyor. 17 Haziran'da gerçekleştirilecek olan ilk oturum TYT'de öğrencilere 165 dakika verilecek. 18 Haziran Pazar günü uygulanacak olan AYT'de 180 ve YDT'de ise 120 dakika süre verilecek. İşte TYT, AYT-YDT 2023 YKS sınav süreleri ve başlangıç, bitiş saatleri...