YKS sınavı için geri sayım başladı hafta sonu sınava girecek olan adaylar bir yanda da toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi olacak gibi sorulara yanıt aramaya başladı. YKS için çalışmalarına ara vermeden devam adaylar YKS günü sınav merkezine gidebilmek için toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar gözünü belediyeler tarafından yapılacak toplu taşıma açıklamalarına çevirdi. Peki YKS sınavında toplu taşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS günü toplu ulaşım bedava mı, İETT, metro, metrobüs ücretsiz mi olacak? İşte ayrıntılar...