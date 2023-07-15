Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: ÖSYM ile 2023 Üniversite sınavı YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak ve erken açıklanır mı?

        ÖSYM YKS sonuç tarihini açıkladı: Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. Milyonlar, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda ter döktü. YKS sonuçları, ÖSYM tarafından sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Sınava katılım gösteren adayların gözü "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, ÖSYM tarafından duyurulan 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde ülke genelinde düzenlendi. Sonuçlar için geri sayım sürerken ÖSYM, üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        2

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

        3

        YKS SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

        YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        4

        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı.

        Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı