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Yoksulluk sınırı 24 bin lirayı aştı

TÜRK-İŞ ekim itibarıyla 4 kişilik bir aile için açlık sınırının 7 bin 425 lira, yoksulluk sınırı ise 24 bin 185 liraya ulaştığını açıkladı

Yoksulluk sınırı ekimde 24 bin lirayı aştı
HABERTURK.COM

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Ekim 2022 sonuçları açıklandı.

Buna göre ekimde 4 kişilik bir aile için açlık sınırı aylık 7 bin 425, yoksulluk sınırı ise 24 bin 185 lira oldu. Eylülde söz konusu miktarlar sırasıyla 7 bin 245 lira ve 23 bin 600 lira olarak açıklanmıştı.

BEKAR ÇALIŞANIN MALİYETİ 9.705 TL

Ekimde bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' aylık 9 bin 705 lira oldu. Eylülde söz konusu rakam 9 bin 470 lira seviyesindeydi.

Çizelge 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)*

Ekim

2021

Aralık

2021

Eylül

2022

Ekim

2022

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması

961,12

1.249,34

2.187,42

2.242,20

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması

741,87

960,83

1.735,46

1.176,93

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

947,99

1.232,46

2.157,42

2.212,20

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması

511,77

655,22

1.164,88

1.193,88

Açlık Sınırı 4 Kişilik Aile (Gıda Harcaması)

3.162,75

4.097,85

7.245,18

7.425,23

Yoksulluk Sınırı 4 Kişilik Aile (Toplam Harcama)

10.302,12

13.348,00

23.599,93

24.186,42

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 2.48 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 134.77 oldu.

'MALİYETİ AĞIR OLDU'

TÜRK-İŞ tarafından yapılan değerlendirmede özellikle son bir yıldır, enflasyon pahasına üretim ve büyüme tercih edilerek piyasanın canlı tutulduğu belirtilerek "Ancak bunun maliyeti de ağır oldu. Mili gelirden emeğin aldığı pay giderek geriledi. Yoksul daha da yoksullaştı. Enflasyon kadar ücret zammı var olan sefaletin sürmesi anlamındadır. Yetersiz ücret geliri karşısında devam eden fiyat artışları, hayatı pahalılığını dayanılmaz noktalara taşıdı" ifadeleri kullanıldı.

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