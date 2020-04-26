Yorgun Çingene

Sennur Sezer...
12 Haziran 1943'te Eskişehir'de dünyaya gelen Sennur Sezer, ilk şiirini 1958'de lise öğrencisiyken yayımladı.
1959'da İstanbul Kız Lisesi'nin ikinci sınıfından ayrılıp Taşkızak Tersanesi'nde çalışmaya başlayan Sennur Sezer, ilk şiir kitabını 'Gecekondu' adıyla 1964'te yayımladı.
1965'te Varlık Yayınları editörlüğüne geçtikten sonra ikinci şiir kitabı 'Yasak'ı yayımlayan Sennur Sezer, 1967'de yazar Adnan Özyalçıner ile evlendi.
1982'ye kadar çeşitli yayın evlerinde ve ansiklopedilerde editörlük ve metin yazarlığı yapan Sennur Sezer, daha sonra çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık yaptı.
Sennur Sezer, 7 Ekim 2015'te 72 yaşında hayatını kaybetti.
ŞİİR KİTAPLARI
* Gecekondu (1964)
* Yasak (1966)
* Direnç (1977)
* Sesimi Arıyorum (1982)
* Kimlik Kartı (1983)
* Bu Resimde Kimler Var (1986)
* Afiş (1991)
* Kirlenmiş Kağıtlar (1999)
* Bir Annenin Notları (2002)
* Dilsiz Dengbej (2001)
* Akşam Haberleri (2006)
* İzi Kalsın (2011)
ÖDÜLLERİ
* Kadınların Sesi Dergisi'nin 8 Mart Ödülü (1980)
* Halil Kocagöz Şiir Ödülü (1987)
* Sıtkı Dost Çocuk Edebiyatı Ödülü (1990)
* Pir Sultan Abdal Dernekleri Edebiyat Ödülü (1998)
* Oğuzkaan Koleji Şiir Ustaları Ödülü (2000)
* Yunus Nadi Şiir Ödülü (2000)
* Ş.Avni Ölez Şiir Emeği Ödülü (2009)
* PEN Türkiye Şiir Ödülü (2012)
YORGUN ÇİNGENE
Esmer elleri var sevdalımın
Uzun kirpikleri kaygılı ıslak
Saçları yüzüme değer uykumda
Soluğu derimde ürperir korkak
Esmer elleri var sevdalımın
Yorgun elleri var sevda şaşkını
Gülüşü kınını seven bir bıçak
Yaşamak yanılmak ölmek bıkkını
Yorgunsam bezginsem çaresizsem
Onu düşünürüm üzgün ve kırgın
Türkülerle avunması gibi
Yorgun bir çingene açlığının
KÖYÜNÜ BIRAKANIN AĞIDI
Gördüm
Bilirim
Gülümser cefayla ölenler
Yüktür cesetleri cellatlarına
Ve sevdiklerinden uzak
Mezarsız gömülenler
Gözleri yarı örtük
Güneşle dönerler
Kır lalelerine
Vay bana!
Sevdiklerim mezarsız
Mezarlarım ıssızdır!
Bilirim
Süsüdür saçı kadının
Uzatılır
Sevdaya, duvağa ve kefene
Örtmez aklı
Kestim örgülerimi gömdüm
Bahçeme
Duvağımın ve sevdamın
Kalsın izi
Kefenim kimbilir nerde
Değer toprağa
Ah!
Sesim bana düşman
Uykum yabandır
İFADEMDİR
Evliyim
İki çocukluyum
Ozanım
Düzeltirim
Çocuklarımdır
Bütün çocukları dünyanın
Evet kaygılıyım
Çocuklarım için
Korkmasınlar isterim
Çalınışından kapının
Saygılıyım kurallara
Bu yüzden kurallar
Saygılı olsun isterim
İnsana
Evet ozanım
Çocuklarımdır
Bütün çocukları
Dünyanın
.......
İnsanın insandan korkmasına karşıyım
İşte bunun içindir
Bütün yazıp
Altına imza attıklarım
SALI: Didem Madak
'KORONA GÜNLERİNDE ŞİİR'İN DİĞER ŞAİRLERİ
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