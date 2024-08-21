Young Boys: 3 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla deplasmanda karşı karşıya geldi. Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Young Boys'un gollerini 3 ile 45+4. dakikada Monteiro ve 86. dakika penaltıdan Ugrinic kaydederken Galatasaray'ın gollerini ise 67 ve 72. dakikada Michy Batshuayi attı. Ayrıca Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. Turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. BATSHUAYI, GALATASARAY’I TURDA TUTTU Galatasaray’da 66’ncı dakikada Elias Jelert’in yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, attığı 2 golle sarı-kırmızılı takımın tura tutunmasını sağladı. Belçikalı golcü, oyuna girdikten yalnızca 1 dakika sonra kornerden gelen top sonrasında önce farkı 1’e indiren golü; daha sonra ise 72’nci dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Batshuayi, sarı-kırmızılı formayla attığı gol sayısını ise 3’e çıkardı. MUSLERA SAKATLANDI Mücadelenin 45+6. dakikasında Young Boys etkili geldi; Ugrinic'in pasıyla Monteiro savunma arkasına sarktı ancak karşı karşıya vuruşunda topu auta gönderdi. Pozisyonun ardından Muslera sakatlık yaşadı. REKLAM Monteiro ile çarpışan Muslera, ikinci yarıda oyuna devam edemedi ve yerini Günay Güvenç'e bıraktı. ELIAS JELERT İLK KEZ 11'DE OYNADI Galatasaray’ın Danimarka ekibi Kopenhag’dan transfer ettiği Elias Jelert, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maça 11’de başladı. 21 yaşındaki futbolcu son oynanan Konyaspor maçında 84. dakikada oyuna girerek müsabakanın son bölümünde forma şansı bulmuştu.

OKAN BURUK VE KAAN AYHAN CEZALIYDI Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Sparta Prag maçının ardından aldığı 2 maçlık cezadan dolayı bu maçta sahadaki yerini alamadı. Maçı tribünden takip eden 50 yaşındaki teknik adam, rövanş mücadelesinde de sahada olamayacak. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Kaan Ayhan da aynı maçta gördüğü kırmızı karttan dolayı bu maçın kadrosunda yer almadı. Öte yandan sakatlığı süren Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez de bu müsabakada kadroda bulunmadı.