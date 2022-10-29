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YouTube'da yeni dönem! Sertifikalı sağlık kanalları geliyor

YouTube, yeni bir program başlattığını duyurdu. Buna göre; sağlık çalışanları uzmanlıklarını kanıtladıklarında YouTube, kanala özel bir sertifika verecek. Böylece, kullanıcıların gerçek ve doğru sağlık bilgilerine erişmesi mümkün olacak.

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  • YouTube'da yeni dönem! Sertifikalı sağlık kanalları geliyor

    YouTube, daha kaliteli bir kamu hizmeti sağlamak adına YouTube Health isimli yeni bir program üzerinde çalıştığını duyurdu. Buna göre; YouTube sağlıkla ilgili içerik üreten doktorlar, hemşireler veya terapistler gibi lisanslı sağlık profesyonellerinin kanallarını sertifikalandıracağını duyurdu. 
  • YouTube'da yeni dönem! Sertifikalı sağlık kanalları geliyor

    Tüm kurumlar ve sağlıkla ilgili içerik oluşturacak uzmanlar; Tıpta Uzmanlık Dernekleri Konseyi, Ulusal Tıp Akademisi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen yönergelere uymak zorunda olacak.
  • YouTube'da yeni dönem! Sertifikalı sağlık kanalları geliyor

    Uzmanlığını bildiren sağlıkçıların sertifikaları YouTube tarafından araştırılacak. Gerekli kontrollerin ardından YouTube, sağlık kanallarına "lisanslı bir sağlık uzmanı" kaynağı olduklarına dair özel bir etiket verecek. Kullanıcıların herhangi bir sağlık videosu aramasına karşın onaylı kanalların videoları ilk başta çıkacak.
  • YouTube'da yeni dönem! Sertifikalı sağlık kanalları geliyor

    Ayrıca YouTube geçtiğimiz günlerde manevi bir destek programı başlatmıştı. Bir hastalık veya psikolojik rahatsızlık yaşayan kişiler, sürece dair kişisel hikâyelerini anlatıyordu. Amaç; aynı durumu yaşayan kişilerin birbirinden destek alması, süreç hakkında bilgi edinmesi ve hasta yakınlarının var olan durumla ilgili empati yapabilmelerini sağlamaktı.
  • YouTube'da yeni dönem! Sertifikalı sağlık kanalları geliyor

    YouTube Health'in küresel başkanı Dr. Garth Graham, Techcrunch'a yaptığı açıklamada, sağlık kanallarının "güvenilirlik" endişesi hakkında bilgi verdi;

    "Bu özelliklere uygun bir kanal, topluluk kuralları ihtarı alırsa veya politikalarımızı ihlal ettiği için içerik kaldırılırsa, kanal uygunluğunu kaybeder. Topluluk kuralları sorunu çözülen kanallar 90 gün içinde yeniden başvurabilir. Bu, birçok içerik oluşturucunun aşina olduğu YouTube İş Ortağı Programımızın çalışma şekline benzer” dedi.
  • YouTube'da yeni dönem! Sertifikalı sağlık kanalları geliyor

    Şu anda bu uygulama ABD için geçerli ancak YouTube yaptığı açıklamada her gün artan abonelerine yardımcı olmak ve kullanıcıların doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını vurguluyor. Bu da henüz 27 Ekim 2022 tarihinde hayata geçen lisans sisteminin daha sonra tüm dünyada da etkili olabileceği düşüncesini doğuruyor.

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