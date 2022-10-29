Şu anda bu uygulama ABD için geçerli ancak YouTube yaptığı açıklamada her gün artan abonelerine yardımcı olmak ve kullanıcıların doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla çalıştıklarını vurguluyor. Bu da henüz 27 Ekim 2022 tarihinde hayata geçen lisans sisteminin daha sonra tüm dünyada da etkili olabileceği düşüncesini doğuruyor.