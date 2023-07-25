Altın güne hareketli başladı! Son dakika 25 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 25 Temmuz Salı gününe hareketli başladı. Gram altın bin 698 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 780 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI 25 Temmuz Salı gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 698 lira, çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 780 lira sınırında seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 25 Temmuz güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış rakamları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.698,28
1.698,57
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.963,30
1.963,57
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.717,25
2.777,16
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.868,99
11.074,65
YARIM ALTIN FİYATI
5.417,51
5.554,31
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.868,99
11.074,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
944,73
1.128,58
CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.549,44
1.646,93