        Haberler Ekonomi Turizm Yunan adalarında 'kapıda vize' etkisi: Türklerin sayısı 5 kat arttı - Turizm Haberleri

        Yunan adalarında 'kapıda vize' etkisi: Türklerin sayısı 5 kat arttı

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Hakkı Karadeveci, kapıda vize uygulamasının yoğunlaştığı son birkaç yılda Yunan adalarını ziyaret eden Türk misafirlerin sayısının yaklaşık 5 kat arttığını dile getirerek, "Bu artışın sürmesini bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 08:14 Güncelleme:
        Türkler, Yunan adalarına akın etti

        Yunanistan'ın Türk vatandaşları için Rodos, Kos, Sakız, Midilli, Samos, Meis, Leros, Limni, Simi, Kalimnos, Patmos ve Semadirek olmak üzere toplamda 12 adada geçerli olan kapıda vize programını 1 yıl daha uzatma kararı alındı.

        Uygulamanın uzatılmasını herkesin memnuniyetle karşıladığını söyleyen TÜRSAB İzmir BTK Başkanı Hakkı Karadeveci, "Schengen vize randevularında yaşanan güçlükler düşünüldüğünde, kıyı tatil bölgelerinden kolayca ulaşılabilen Yunan adaları, Türk misafirler için cazip bir alternatif haline geliyor. Kapıda vize uygulaması bu erişimi daha da kolaylaştırıyor" ifadelerini kullandı.

        "ÖNCEDEN REZERVASYON YAPAMAYANLAR İÇİN DEĞERLİ BİR SEÇENEK"

        Kapıda vizenin tatilciler açısından en belirgin avantajın esneklik olduğunu aktaran Karadeveci, "Bu yıl yurt dışı vize süreçlerinde yaşanan gecikmeler birçok misafirimizi olumsuz etkiledi. Kapıda vize ise seyahate 10 gün kalana kadar tatil planlamasına olanak tanıyor. Yoğun iş temposu nedeniyle önceden rezervasyon yapamayan misafirler için bu gerçekten değerli bir seçenek. Öte yandan kapıda vizenin bir Schengen vizesi olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Evrakların ilgili limana 3 hafta ile 10 gün öncesinde iletilip onay alınması, geminin yanaşmasının ardından da pasaporta vize basılması için beklenmesi gerekiyor. Misafirlerimizin bu adımları önceden bilmesi hem hayal kırıklığını önlüyor hem de seyahat deneyimini daha keyifli kılıyor" diye konuştu.

        "BU SEZONUN HER İKİ TARAF İÇİN DE SORUNSUZ GEÇMESİNİ UMUYORUZ"

        Geçen yıl kapıda vizeyle özellikle günübirlik seyahat eden misafirlerin ve tura çıkan acentelerin için liman sıralarının oldukça uzun ve yorucu olduğunu gözlemlediklerini aktaran Hakkı Karadeveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Tur programlarında ciddi gecikmeler de yaşandı. Bu deneyimlerden yola çıkarak Yunan Konsolosluğu'na hem sorunlarımızı hem de somut önerilerimizi ilettik. Samos Limanı'nda bu doğrultuda iyileştirmeler yapıldığını, Sakız Limanı'nın da artan kapasiteye uyum sağlamak üzere yenileneceğini öğrendik. Konsoloslukla sürdürdüğümüz yakın ilişki sayesinde yüksek sezon öncesinde temaslarımız devam edecek. Bu sezonun her iki taraf için de çok daha sorunsuz geçmesini umuyoruz."

        "ARTIŞIN SÜRMESİNİ BEKLİYORUZ"

        Uygulamanın yoğunlaştığı son birkaç yılda Yunan adalarını ziyaret eden Türk misafirlerin sayısının yaklaşık 5 kat arttığını söyleyen Karadeveci, "Bu artışın sürmesini bekliyoruz; zira uygulama artık yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmayıp yıla yayılmış durumda. Özellikle birkaç adayı birden kapsayan küçük kruvaziyer rotaları, kapıda vize ile birleşince misafirlerimiz için son derece çekici bir paket oluşturuyor. Kapıda vizenin cazibesini artırırken Schengen vizesine olan talebin azalmayacağını da tahmin etmek çok zor değil. Yunanistan ana karasını, diğer adaları ya da farklı Schengen ülkelerini ziyaret etmek isteyen misafirlerimiz için Schengen vizesi kaçınılmaz. İki uygulama birbirini tamamlıyor, ikame etmiyor. Geçen yıldan beri yaşadığımız Schengen vize randevu krizinin bu sezon tekrar etmemesi en büyük temennimiz" dedi.

