Yurt içi seyahat yatay seyretti

TÜİK, yılın son çeyreğine dair Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı.

Seyahat sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %1,5 artarak 67 milyon 851 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre %1,6 azalarak 476 milyon 307 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 7 gece oldu.

Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,9 azalarak 11 milyon 23 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 60 milyon 957 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5,5 gece oldu.

REKLAM

Seyahate çıkanlar 2025 yılında 555 milyar 68 milyon 767 bin TL harcadı

Bu yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre %32,4 artarak 555 milyar 68 milyon 767 bin TL oldu. Bu harcamaların %87,1'ini 483 milyar 696 milyon 988 bin TL ile kişisel harcamalar, %12,9'unu ise 71 milyar 371 milyon 779 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 8 181 TL oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %29,6 artarak 85 milyar 594 milyon 583 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %92,5'ini 79 milyar 134 milyon 51 bin TL ile kişisel harcamalar, %7,5'ini ise 6 milyar 460 milyon 532 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 7 765 TL oldu.

Yıllık olarak harcama türlerinin seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %30,3 ile yeme ve içme harcamaları, %23,1 ile ulaştırma harcamaları ve %18,7 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yıla göre değişim oranları incelendiğinde yeme ve içme harcamalarında %26,4, ulaştırma harcamalarında %25,6 ve konaklama harcamalarında ise %48,2'lik artış görüldü.

Bu çeyrekte, harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde ise en fazla paya %32,1 ile yeme ve içme harcamaları, %26,8 ile ulaştırma harcamaları ve %13,3 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %23,2, ulaştırma harcamalarında %25 ve konaklama harcamalarında ise %43,1'lik artış görüldü.

Bu yılda yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %57,7 ile ilk sırada yer aldı

Yıllık olarak seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %34,4 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %3,5 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Seyahate çıkış amaçları çeyreklik olarak incelendiğinde ise %61,8 ile "yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada %26 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %4,9 ile "sağlık" amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 313 milyon 72 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. İkinci sırada 81 milyon 86 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 47 milyon 236 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 44 milyon 285 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 856 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 6 milyon 185 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.