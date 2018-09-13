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Yeni iPhone'a erken sahip olmanın maliyeti belli oldu!

Apple yeni iPhone'larını yurt dışından getirecekler kaç parayı gözden çıkarmalı? İşte yurt dışı iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR'nin Türkiye'ye getirme maliyeti... Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberi

13.09.2018 - 12:29 | Güncelleme:


Apple’ın yeni iPhone’ları özelliklerinden daha çok açıklanan rekor satış fiyatlarıyla gündeme damgasını vurdu. Yeni modellerden en ucuzu olan iPhone XR’nin başlangıç fiyatı 749 dolar olurken, 256 GB’lik iPhone XR’de bu rakam 899 dolara kadar çıkıyor. 

iPhone Xs için ise açıklanan fiyatlar 999 dolar ile 1349 dolar arasında. En büyük ve en pahalı iPhone olan iPhone Xs Max’in fiyatı 1099 dolardan başlarken, 512 GB’lik iPhone Xs Max’in satış fiyatı 1449 dolar olacak. 

Yeni iPhone’ların Türkiye’de ne zaman ve hangi fiyatla satışa sunulacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak vergiler ve perakende marjalrı dikkate alındığında kasım ayında 14 bin TL’leri bulan iPhone fetiketlerilye karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.

ABD'DE 749 DOLAR İLE 1449 DOLAR ARASINDA

Her yeni modelde olduğu gibi Türkiye’deki tüketiciler için iPhone Xs ve iPhone XR’ye sahip olabilmek için iki yol var. Bunlardan birincisi Türkiye’de resmi satış kanalları üzerinden piyasaya sürülmesini beklemek. Bir diğer yol ise yolcu beraberinde yurt dışından telefon getirip, Türkiye’de kayıt ettirerek kullanmak. Ki bu ikinci yol her ne kadar mevcut dolar kuru seviyesinden değerlendirildiğinde önceki yıllardaki kadar cazip olmasa da yeni iPhone’larda da tercih edilecek gibi görünüyor.

Model Satış Fiyatı ($)
iPhone XR, 64 GB 749
iPhone XR, 128 GB 799
iPhone XR, 256 GB 899
iPhone Xs, 64 GB 999
iPhone Xs, 256 GB 1149
iPhone Xs, 512 GB 1349
iPhone Xs Max, 64 GB 1099
iPhone Xs Max, 256 GB 1249
iPhone Xs Max, 512 GB 1449

Peki tüketiciler açısından iPhone Xs ve iPhone XR modellerini ABD’den alıp, Türkiye’ye getirmenin toplam maliyeti ne kadar? Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre işte ABD’deki fiyatı, satış vergisi ile Türkiye’de IMEI kayıt harcı ödemesi ve bandrol ücretleri dahil edildiğinde cebinizden çıkarmayı göze almanız gereken o tutarlar:

 

Yurtdışından iPhone XR Getirmenin Toplam Maliyeti

Model iPhone XR, 64 GB iPhone XR, 128 GB iPhone XR, 256 GB
ABD Satış Fiyatı ($) 749 799 899
ABD Satış Vergisi (%7.25, $) 54 58 65
Toplam ($) 803 857 964
Toplam (TL) 5101 5441 6123
IMEI Kayıt Harcı (TL) 170.7 170.7 170.7
Bandrol Ücreti (20 Euro karşılığı TL) 148 148 148
Toplam Maliyet (TL) 5420 5760 6441



Yurtdışından iPhone Xs Getirmenin Toplam Maliyeti

Model iPhone Xs, 64 GB iPhone Xs, 256 GB iPhone Xs, 512 GB
ABD Satış Fiyatı ($) 999 1149 1349
ABD Satış Vergisi (%7.25, $) 72 83 98
Toplam ($) 1071 1232 1447
Toplam (TL) 6804 7825 9187
IMEI Kayıt Harcı (TL) 170.7 170.7 170.7
Bandrol Ücreti (20 Euro karşılığı TL) 148 148 148
Toplam Maliyet (TL) 7122 8144 9506

 

Yurtdışından iPhone Xs Max Getirmenin Toplam Maliyeti

Model iPhone Xs Max, 64 GB iPhone Xs Max, 256 GB
iPhone Xs Max, 512 GB
ABD Satış Fiyatı ($) 1099 1249 1449
ABD Satış Vergisi (%7.25, $) 80 91 105
Toplam ($) 1179 1340 1554
Toplam (TL) 7485 8506 9868
IMEI Kayıt Harcı (TL) 170.7 170.7 170.7
Bandrol Ücreti (20 Euro karşılığı TL) 148 148 148
Toplam Maliyet (TL) 7803 8825 10187
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Yorumlar 1
  • Misafir 38 dakika önce
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