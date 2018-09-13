Apple’ın yeni iPhone’ları özelliklerinden daha çok açıklanan rekor satış fiyatlarıyla gündeme damgasını vurdu. Yeni modellerden en ucuzu olan iPhone XR’nin başlangıç fiyatı 749 dolar olurken, 256 GB’lik iPhone XR’de bu rakam 899 dolara kadar çıkıyor.
iPhone Xs için ise açıklanan fiyatlar 999 dolar ile 1349 dolar arasında. En büyük ve en pahalı iPhone olan iPhone Xs Max’in fiyatı 1099 dolardan başlarken, 512 GB’lik iPhone Xs Max’in satış fiyatı 1449 dolar olacak.
Yeni iPhone’ların Türkiye’de ne zaman ve hangi fiyatla satışa sunulacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak vergiler ve perakende marjalrı dikkate alındığında kasım ayında 14 bin TL’leri bulan iPhone fetiketlerilye karşılaşmamız kuvvetle muhtemel.
ABD'DE 749 DOLAR İLE 1449 DOLAR ARASINDA
Her yeni modelde olduğu gibi Türkiye’deki tüketiciler için iPhone Xs ve iPhone XR’ye sahip olabilmek için iki yol var. Bunlardan birincisi Türkiye’de resmi satış kanalları üzerinden piyasaya sürülmesini beklemek. Bir diğer yol ise yolcu beraberinde yurt dışından telefon getirip, Türkiye’de kayıt ettirerek kullanmak. Ki bu ikinci yol her ne kadar mevcut dolar kuru seviyesinden değerlendirildiğinde önceki yıllardaki kadar cazip olmasa da yeni iPhone’larda da tercih edilecek gibi görünüyor.
|Model
|Satış Fiyatı ($)
|iPhone XR, 64 GB
|749
|iPhone XR, 128 GB
|799
|iPhone XR, 256 GB
|899
|iPhone Xs, 64 GB
|999
|iPhone Xs, 256 GB
|1149
|iPhone Xs, 512 GB
|1349
|iPhone Xs Max, 64 GB
|1099
|iPhone Xs Max, 256 GB
|1249
|iPhone Xs Max, 512 GB
|1449
Peki tüketiciler açısından iPhone Xs ve iPhone XR modellerini ABD’den alıp, Türkiye’ye getirmenin toplam maliyeti ne kadar? Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre işte ABD’deki fiyatı, satış vergisi ile Türkiye’de IMEI kayıt harcı ödemesi ve bandrol ücretleri dahil edildiğinde cebinizden çıkarmayı göze almanız gereken o tutarlar:
Yurtdışından iPhone XR Getirmenin Toplam Maliyeti
|Model
|iPhone XR, 64 GB
|iPhone XR, 128 GB
|iPhone XR, 256 GB
|ABD Satış Fiyatı ($)
|749
|799
|899
|ABD Satış Vergisi (%7.25, $)
|54
|58
|65
|Toplam ($)
|803
|857
|964
|Toplam (TL)
|5101
|5441
|6123
|IMEI Kayıt Harcı (TL)
|170.7
|170.7
|170.7
|Bandrol Ücreti (20 Euro karşılığı TL)
|148
|148
|148
|Toplam Maliyet (TL)
|5420
|5760
|6441
Yurtdışından iPhone Xs Getirmenin Toplam Maliyeti
|Model
|iPhone Xs, 64 GB
|iPhone Xs, 256 GB
|iPhone Xs, 512 GB
|ABD Satış Fiyatı ($)
|999
|1149
|1349
|ABD Satış Vergisi (%7.25, $)
|72
|83
|98
|Toplam ($)
|1071
|1232
|1447
|Toplam (TL)
|6804
|7825
|9187
|IMEI Kayıt Harcı (TL)
|170.7
|170.7
|170.7
|Bandrol Ücreti (20 Euro karşılığı TL)
|148
|148
|148
|Toplam Maliyet (TL)
|7122
|8144
|9506
Yurtdışından iPhone Xs Max Getirmenin Toplam Maliyeti
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
|Model
|iPhone Xs Max, 64 GB
|iPhone Xs Max, 256 GB
|
|ABD Satış Fiyatı ($)
|1099
|1249
|1449
|ABD Satış Vergisi (%7.25, $)
|80
|91
|105
|Toplam ($)
|1179
|1340
|1554
|Toplam (TL)
|7485
|8506
|9868
|IMEI Kayıt Harcı (TL)
|170.7
|170.7
|170.7
|Bandrol Ücreti (20 Euro karşılığı TL)
|148
|148
|148
|Toplam Maliyet (TL)
|7803
|8825
|10187