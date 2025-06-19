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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yusuf Akçiçek'ten rekor artış: İşte Süper Lig'de en çok değer kazananlar! - Futbol Haberleri

        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış: İşte Süper Lig'de en çok değer kazananlar!

        Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellenirken, Yusuf Akçiçek listeye damga vurdu. Fenerbahçe'nin genç stoperi, en çok değer kazanan futbolcu oldu. İşte Süper Lig piyasa değerlerinin yeni güncellemesiyle en çok değer kazanan futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 10:20 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:20
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        Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt verilerine göre en fazla değer kazanan futbolcu Yusuf Akçiçek oldu.

        2

        6.5 MİLYON EURO'LUK ARTIŞ

        Transfermarkt verilerine Yusuf Akçiçek Süper Lig'in en fazla değer kazanan futbolcusu oldu. 19 yaşındaki savunmacı 5.5 milyon euro olan piyasa değerini 6.5 milyon euro artırarak 12 milyon euroya çıkardı.

        EN FAZLA DEĞER KAZANAN 10 FUTBOLCU

        Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'de piyasa değerini artıran 10 futbolcu şöyle:

        3

        Yasin Özcan (Kasımpaşa): 6--> 7,5 milyon euro (1,5 milyon euro artış)

        4

        Krzysztof Piatek (Başakşehir): 7--> 8,5 milyon euro (1,5 milyon euro artış)

        5

        Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 8--> 9,5 milyon euro (1,5 milyon euro artış)

        6

        Anthony Dennis (Göztepe): 2 --> 4 milyon euro (2 milyon euro artış)

        7

        Jerome Opoku (Başakşehir): 3 --> 5 milyon euro (2 milyon euro artış)

        8

        Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş): 3 --> 5 milyon euro (2 milyon euro artış)

        9

        Yunus Akgün (Galatasaray): 12 --> 14 milyon euro (2 milyon euro artış)

        10

        Oğuz Aydın (Fenerbahçe): 8 --> 11 milyon euro (3 milyon euro artış)

        11

        Romulo (Göztepe): 7 --> 11 milyon euro (4 milyon euro artış)

        12

        Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe): 5,5 --> 12 milyon euro (6.5 milyon euro artış)

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