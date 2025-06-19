Yusuf Akçiçek'ten rekor artış: İşte Süper Lig'de en çok değer kazananlar!
Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellenirken, Yusuf Akçiçek listeye damga vurdu. Fenerbahçe'nin genç stoperi, en çok değer kazanan futbolcu oldu. İşte Süper Lig piyasa değerlerinin yeni güncellemesiyle en çok değer kazanan futbolcular...
Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt verilerine göre en fazla değer kazanan futbolcu Yusuf Akçiçek oldu.
6.5 MİLYON EURO'LUK ARTIŞ
Transfermarkt verilerine Yusuf Akçiçek Süper Lig'in en fazla değer kazanan futbolcusu oldu. 19 yaşındaki savunmacı 5.5 milyon euro olan piyasa değerini 6.5 milyon euro artırarak 12 milyon euroya çıkardı.
EN FAZLA DEĞER KAZANAN 10 FUTBOLCU
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'de piyasa değerini artıran 10 futbolcu şöyle:
Yasin Özcan (Kasımpaşa): 6--> 7,5 milyon euro (1,5 milyon euro artış)
Krzysztof Piatek (Başakşehir): 7--> 8,5 milyon euro (1,5 milyon euro artış)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 8--> 9,5 milyon euro (1,5 milyon euro artış)
Anthony Dennis (Göztepe): 2 --> 4 milyon euro (2 milyon euro artış)
Jerome Opoku (Başakşehir): 3 --> 5 milyon euro (2 milyon euro artış)
Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş): 3 --> 5 milyon euro (2 milyon euro artış)
Yunus Akgün (Galatasaray): 12 --> 14 milyon euro (2 milyon euro artış)