Yusuf Akçiçek'ten rekor artış: İşte Süper Lig'de en çok değer kazananlar!

6.5 MİLYON EURO'LUK ARTIŞ

Transfermarkt verilerine Yusuf Akçiçek Süper Lig'in en fazla değer kazanan futbolcusu oldu. 19 yaşındaki savunmacı 5.5 milyon euro olan piyasa değerini 6.5 milyon euro artırarak 12 milyon euroya çıkardı.

EN FAZLA DEĞER KAZANAN 10 FUTBOLCU

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'de piyasa değerini artıran 10 futbolcu şöyle: