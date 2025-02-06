Yusuf Demir: İnşallah devamı gelir

Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Yusuf Demir, galibiyeti değerlendirdi.

"ZOR BİR DEPLASMANDI"

Yusuf Demir, "Zor bir deplasmandı. Kar yağdı, zemin iyi değildi ama önemli bir 3 puan aldık. Kendim ve takım adına çok mutluyum." dedi.