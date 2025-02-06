Yusuf Demir: İnşallah devamı gelir
Galatasaray'ın oyuncularından Yusuf Demir, 4-1'lik Boluspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah devamı gelir" dedi.
Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Yusuf Demir, galibiyeti değerlendirdi.
"ZOR BİR DEPLASMANDI"
Yusuf Demir, "Zor bir deplasmandı. Kar yağdı, zemin iyi değildi ama önemli bir 3 puan aldık. Kendim ve takım adına çok mutluyum." dedi.
"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"
1 gol, 2 asistlik performansı için gelen soruya cevap veren Yusuf Demir, "Biz her gün antrenmanda, maçta, Okan Hoca'nın bize verdiği sürede en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün 1 gol, 2 asist yaptım. İnşallah devamı gelir." yanıtını verdi.
Galatasaray'ın Boluspor ile oynadığı maçta takımının üçüncü golünü atan Yusuf Demir, Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu'nun gollerinde de asisti yapan futbolcu oldu.