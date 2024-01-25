Yusuf Şimşek, Altay ile yollarını ayırdı

1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Altay Kulübü ile 8 Aralık 2023 tarihinde sözleşme imzaladığını hatırlatan Yusuf Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada "Anlaşırken tek isteğim kadronun korunmasıydı. Ama gelinen noktada Marko, Tolga, Zeki, Ozan, Deniz, Efe ve Eren'in ayrılması benim de severek çalıştığım Altay Kulübünden ayrılmama sebep olmuştur. Başta bütün oyuncu kardeş ve evlatlarıma, ekibime, tesis personeline teşekkürü bir borç bilirim. Bir büyük teşekkür de bizi kısa zamanda bağrına basan büyük Altay taraftarına... Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Altay'da bugün yapılan idmana takımın tecrübeli oyuncuları çıkmazken antrenmanda genç oyuncular çalışma yaptı.