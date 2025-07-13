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        Haberler Spor Futbol Yusuf Yazıcı için sürpriz transfer iddiası - Futbol Haberleri

        Yusuf Yazıcı için sürpriz transfer iddiası

        Yunan ekibi Olympiakos'ta top koşturan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Fransa'dan ve İngiltere'den teklifler geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 19:53 Güncelleme: 13.07.2025 - 19:53
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        Yusuf Yazıcı için sürpriz transfer iddiası!
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        Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        FRANSA VE İNGİLTERE

        RMC Sport'ta yer alan habere göre, Fransa'dan bir takım, milli futbolcu ile ilgileniyor. RMC Sport'taki haberde, bu takımın ismi ise yer almadı.

        Yusuf ile ayrıca Premier Lig'in yeni ekibi Leeds United'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

        SADECE BİR MAÇTA OYNADI

        28 yaşındaki futbolcu, geçen yıl Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Olympiakos'a imza atmıştı. Yusuf Yazıcı, Olympiakos'ta ilk maçında sakatlık yaşamasının ardından sezonu kapatmıştı.

        Yusuf Yazıcı'nın bonservisinin bulunduğu Olympiakos ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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