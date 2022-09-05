Yüzdeki lekeler neden olur, nasıl geçer? 0:00 / 0:00

Pek çok farklı nedenden dolayı oluşan bu izler kişinin kendini rahatsız hissetmesine ve psikolojik anlamda kötü olmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle izleri geçirmeye yönelik tedavi yöntemleri merak edilmektedir. Peki, Yüzdeki lekeler nasıl geçer, yüzdeki kahverengi lekeler nasıl yok edilir, yüzdeki lekeler en hızlı nasıl geçer? Tüm detaylar…

Yüzdeki Lekeler Neden Olur?

Yüzde oluşan lekeler her kişide farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı da nedeni bazı durumlarda tahmin edilememektedir. Bazı durumlarda bir sağlık sorunundan dolayı da meydana gelebildiği bilinmektedir. Bu nedenle uzun süre geçmeyen ve anormal olan lekelerin mutlaka bir doktor tarafından incelenmesi gerekmektedir. Kişileri psikolojik anlamda da kötü etkileyebilen bu lekeler bazı tedavi yöntemleri ile iyileştirilmektedir. Ancak bu noktada önceli olan neden kaynaklandığını da bulabilmektir. Neden kaynaklandığı bulunduğunda tedavi yöntemi daha faydalı olmaktadır. Yüzdeki lekelerin oluşumuna etki eden faktörler ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Hormon tedavisi

Cilt enfeksiyonları

Genetik yatkınlık

Aşırı yağlı ve baharatlı beslenme düzeni

Sigara ve alkol kullanımı

İleri yaş

Bazı ilaçlar ve antibiyotikler

Son kullanma tarihi geçen kozmetik ürünler

Özellikle yaz aylarında yapılan ağda işlemleri

Yüzdeki Lekeler Nasıl Geçer?

Farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması ile birlikte bu yüzdeki lekeler artık giderilebilmektedir. Estetik anlamda kişinin kaygılanmasına yol açan lekeler hem doğal yöntemlerle hem de uzman bir hekim tarafından uygulanan yöntemlerle giderilebilmektedir. Evde uygulanabilecek doğal yöntemlerden sonuç alınmadığında mutlaka doktora başvurulması ve buna uygun bir tedavi uygulanması gerekmektedir. Lekeleri geçirmeye yönelik tedavi yöntemleri arasında lazer tedavisi, mikrodermabrasyon, kimyasal peeling, kriyoterapi, fraxel lazer bulunmaktadır. Kişinin cildinde oluşan lekelere bakılmakta ve duruma en uygun olacak yöntem uygulanmaktadır. Böylelikle daha temiz bir cilt elde edilebilmektedir.

Yüzdeki Lekeye Ne İyi Gelir?

Ciltte bulunan lekelerin giderilmesi için evde uygulanabilecek olan bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin belirli aralıklarla uygulanması kişinin cildinin temizlenmesini ve arınmasını sağlamaktadır. Yapılacak olan doğal maskelerin oldukça sık kullanıldığı gözlemlenmektedir. Ancak kullanırken cildinize en uygun olanı seçmeniz önerilmektedir. Yüzdeki lekelere iyi gelen maskeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Zerdeçal maskesi

Karbonatlı leke maskesi

Aleo vera maskesi

Güllü kil maskesi

Ballı limon maskesi

Salatalık maskesi

Bu maskelerin dışında limon ve maydanoz, maydanoz ve yoğurt, limon ve kafur yağı gibi maddelerde lekelerin geçmesine, azalmasına yardımcı olmaktadır. Yüzdeki kahverengi lekeler nasıl yok edilir sorusu ise oldukça sık merak edilen konulardan biridir. Burada oluşan kahverengi lekelerin giderilmesi içinde bu maskelerin uygulanması ve cildin düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Böylelikle lekelerin giderilmesine olanak sağlanmış olmaktadır. Ancak bu maskeler herkese iyi gelmeyebilmektedir. Bundan dolayı da mutlaka uzman bir hekime danışılarak uygulanması önerilmektedir.

Yüzdeki Lekeler En Hızlı Nasıl Geçer?

Lekelerin hızlı bir şekilde giderilmesi için doğal yöntemlere başvurularak bazı maskeler yapılabilmektedir. Ancak bunun yanında bir hekime başvurarak uygulanabilecek olan yöntemler de bulunmaktadır. Bu yöntemler daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirileceğinden dolayı daha hızlı bir iyileşme sağlayabilmektedir.