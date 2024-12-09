Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Zaferin mimarı Topraktepe - Beşiktaş Haberleri

        Zaferin mimarı Topraktepe

        Beşiktaş, 10 günlük kaotik sürecin ardından derbide Fenerbahçe'yi mağlup edip moral bulurken geçen sezon olduğu gibi yine zorlu süreçte takımın başına geçen Serdar Topraktepe zaferin en büyük mimarı oldu. Başkan Hüseyin Yücel de Topraktepe'nin ekibinin güçlendirilmesi için talimat verdi.

        Giriş: 09.12.2024 - 12:14 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın şok bir kararla görevden alınmasıyla büyük bir yönetim krizi yaşayan Beşiktaş, Hasan Arat'ın başkanlıktan istifası ve görevi devralan Hüseyin Yücel'in de kısa bir süre sonra olağanüstü kongre kararı almasıyla tansiyonu yüksek bir süreci geride bırakmıştı.

        2

        Bu süreçte Giovanni van Bronckhorst ile de yollar ayrılırken görevi geçen sezonki teknik direktör ayrılıklarında olduğu gibi yine yardımcı antrenör Serdar Topraktepe aldı.

        3

        Hollandalı hocayla yolların ayrılmasının ardından 2 günlük çalışma ile Hatayspor deplasmanına çıkan Topraktepe, Mersin'den beraberlikle dönerken Fenerbahçe derbisi için hummalı bir çalışmaya girişti.

        4

        Giovanni van Bronckhorst'un özellikle son döneminde çok tartışılan izin programını değiştiren Topraktepe ve ekibi, Hatayspor maçının ardından takımı her gün çalıştırdı.

        5

        İzin yapmayan siyah-beyazlılar, son idmanın ardından ise bu sezon İstanbul'da maç kampına girdi. Van Bronckhorst, İstanbul içindeki maçlarda kamp uygulaması yapmazken Beşiktaş bu kez derbi için Nevzat Demir Tesisleri'nde kaldı.

        6

        U19 Takımı'nın antrenörü Veli Kavlak ile birlikte hafta boyunca takımla yakından ilgilenen Topraktepe, kulübün içinde bulunduğu zorlu sürece rağmen öğrencilerini dev maça motive etmeyi başardı.

        7

        Topraktepe ile birlikte formayı unutan Salih Uçan 11'e dönerken bu sezon hiçbir maçta süre almayan Chamberlain, Hatayspor maçındaki gibi sonradan oyuna girerek galibiyet golünü attı.

        8

        Topraktepe'nin ekibine dahil edilen U19 antrenörü Veli Kavlak ise derbi boyunca tribünün en üst kısmında maçı takip ederken telsizle analizlerini saha içine aktardı.

        9

        Geçen sezonki Türkiye Kupası zaferinin ardından yine zorlu bir süreçte camiaya bu kez derbi zaferi kazandıran Topraktepe, 29 Aralık'taki olağanüstü seçime kadar görevine devam edecek.

        10

        Siyah-beyazlıların başkanı Hüseyin Yücel de göreve devam etmesi halinde Serdar Topraktepe ile sezon sonuna kadar gitmekten yana...

        11

        Hüseyin Yücel, Serdar Topraktepe'nin ekibinin güçlendirilmesi için talimat verirken kısa süre için yeni yardımcıların teknik heyete katılması planlanıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri helikopter düştü! 5 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 5 asker şehit oldu
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Altına Çin dopingi
        Altına Çin dopingi
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti