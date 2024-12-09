Zaferin mimarı Topraktepe

Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın şok bir kararla görevden alınmasıyla büyük bir yönetim krizi yaşayan Beşiktaş, Hasan Arat'ın başkanlıktan istifası ve görevi devralan Hüseyin Yücel'in de kısa bir süre sonra olağanüstü kongre kararı almasıyla tansiyonu yüksek bir süreci geride bırakmıştı.