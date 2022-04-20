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Akaryakıt fiyatları güncel fiyat listesi 20 Nisan 2022: LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar?

Benzin fiyatı son dakika zam-indirim haberleri binlerce araç sahibi tarafından takip ediliyor. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol akaryakıt fiyatlarını besliyor. 16 Nisan Cumartesi günü motorin fiyatlarına 1,79 lira zam yapılmıştı. Peki, bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? İşte, 20 Nisan güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı...

  • 01
    ZAM-İNDİRİM SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları güncel fiyat listesi 20 Nisan 2022: LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar? Ankara, İzmir ve İstanbul motorin benzin litre fiyatları

    Uluslarası piyasalara yön veren brent petrol fiyatındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberlerini de beraberinde getiriyor.  Rusya Ukrayna savaşı ve dünyada yaşanan gelişmelerin etkisiyle brent petrol geçtiğimiz hafta 110 doların üzerine çıkmıştı.  Brent petroldaki yukarı yönlü hareketlilikle birlikte 16 Nisan 2022 Cumartesi günü itibariyle mazot-motorin fiyatlarına 1,79 lira zam uygulandı. Binlerce araç sahibi " 20 Nisan motorin (mazot) ve benzin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?" sorusuna yanıt aradı. İşte, 20 Nisan 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı rakamları…
  • 02
    ZAM-İNDİRİM SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları güncel fiyat listesi 20 Nisan 2022: LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar? Ankara, İzmir ve İstanbul motorin benzin litre fiyatları

    MOTORİN FİYATLARINA ZAM!

    Motorin fiyatları brent petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte yeniden yükselişe geçti. 16 Nisan Cumartesi gece saatlerinde motorine 1 lira 79 kuruş zam geldi. 
  • 03
    ZAM-İNDİRİM SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları güncel fiyat listesi 20 Nisan 2022: LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar? Ankara, İzmir ve İstanbul motorin benzin litre fiyatları

    AKARYAKIT ZAMMI SONRASI GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Güncel piyasalara göre 16 Nisan gece yarısı itibariyle gelen motorin zammı ile birlikte 19 Nisan Salı günü motorinin litresi İstanbul'da ortalama 20,24 liradan 22,03 liraya, Ankara'da 20,32 liradan 22,11 liraya, İzmir'de ise 20,32 liradan 22,12 liraya çıktı.
  • 04
    ZAM-İNDİRİM SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları güncel fiyat listesi 20 Nisan 2022: LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar? Ankara, İzmir ve İstanbul motorin benzin litre fiyatları

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 20 NİSAN 2022

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,00 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,02 TL
  • 05
    ZAM-İNDİRİM SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları güncel fiyat listesi 20 Nisan 2022: LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar? Ankara, İzmir ve İstanbul motorin benzin litre fiyatları

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 19,11 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 22,10 TL
  • 06
    ZAM-İNDİRİM SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları güncel fiyat listesi 20 Nisan 2022: LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar? Ankara, İzmir ve İstanbul motorin benzin litre fiyatları

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 22,10 TL
  • 07
    ZAM-İNDİRİM SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları güncel fiyat listesi 20 Nisan 2022: LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar? Ankara, İzmir ve İstanbul motorin benzin litre fiyatları

    LPG FİYATLARI ZAMLANDI MI?

    Akaryakıt fiyatları zammının ardından LPG fiyatlarının da zamlanacağı iddia edildi. Ancak fiyatlara iddia edildiği üzere zam gelmedi. İstanbul LPG fiyatları Avrupa yakasında 11,77 TL iken Anadolu yakasında 11,77 TL olarak kaydedildi. Ankara'da ise 11,73 TL olan LPG, İzmir'de 11,80 liradan satılıyor.
  • 08
    ZAM-İNDİRİM SON DAKİKA | Akaryakıt fiyatları güncel fiyat listesi 20 Nisan 2022: LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar? Ankara, İzmir ve İstanbul motorin benzin litre fiyatları

    MART'TA ZAM ŞAMPİYONU OLDU

    TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre martta en fazla fiyat artışı yaşanan ürün yüzde 32.67 ile motorin oldu. Motorini yüzde 24.41 ile benzin takip etti. Rusya'nın önemli motorin üreticilerinden birisi olması sebebiyle motorindeki fiyat artışı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de benzinden fazla yükseldi. Bu sebeple motorin ve benzin arasındaki makas açıldı. Motorinin litresi 21.23 liraya satılırken benzinin litresi 19 lira oldu. Motorin fiyatı yılın ilk 3 ayında, martın son haftasındaki 23.59 liralık zirvesinden gerilemesine rağmen yüzde 66 yükseldi.

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