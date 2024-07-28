Zenit'ten Galatasaray ve Wendel açıklaması!

Medvedev, Wendel'in Galatasaray'a transfer olmayacağını ve görüşmelerin bittiğini açıkladı.

Galatasaray'ın oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmış ancak Zenit tarafından reddedilmişti.

WENDEL DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu da yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilyalı orta saha yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.