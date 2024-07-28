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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zenit'ten Galatasaray ve Wendel açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Zenit'ten Galatasaray ve Wendel açıklaması!

        Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Galatasaray'ın ilgilendiği Wendel ile ilgili konuştu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.07.2024 - 22:33 Güncelleme: 28.07.2024 - 22:33
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        Galatasaray ve Wendel açıklaması!
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        Medvedev, Wendel'in Galatasaray'a transfer olmayacağını ve görüşmelerin bittiğini açıkladı.

        "GÖRÜŞMELER DEVAM ETMİYOR"

        Zenit Başkanı yaptığı açıklamada, "Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray ile görüşmeler devam etmiyor." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray'ın oyuncu için bonuslarla birlikte 20 milyon euronun üzerinde bir teklif yapmış ancak Zenit tarafından reddedilmişti.

        WENDEL DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu da yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim." ifadelerini kullanmıştı.

        Brezilyalı orta saha yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

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