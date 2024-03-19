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        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'i ağırlıyor - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'i ağırlıyor

        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında yarın Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:42 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:07
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        Ziraat Bankkart final için parkede!
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        CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, yarın Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'i ağırlayacak.

        TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

        Maçta Sırp Mirko Jankovic ve Çekyalı Jan Krticka hakem ikilisi görev yapacak.

        İlk maçta Jastrzebski Wegiel'e deplasmanda 3-0 yenilen Ziraat Bankkart, sahasında rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde maçı altın sete taşıyacak. Bu durumda turu geçen takım, 15 sayılık altın set sonucu belli olacak.

        Başkent temsilcisi, rakibinin iki set alması veya yenilmesi halinde ise organizasyona veda edecek.

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