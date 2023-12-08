Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! ZTK 5. tur eşleşmeleri nasıl oldu?
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ında yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın rakipleri futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur eşleşmeleri...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri gerçekleşen kura çekiminin ardından belli oldu. Tek maç eleme usülüne göre oynanacak beşinci tur müsabakaları toplamda 32 takımdan oluşacak. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri nasıl oldu? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rakipleri belli oldu mu?" İşte detaylar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Beşiktaş-Eyüpspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor
RAMS Başakşehir-Boluspor
Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor
EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü
Fenerbahçe-Adanaspor
Galatasaray-Ümraniyespor
Gaziantep FK-Bodrumspor
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor
Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor
Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor
Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği
TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe
Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor
Trabzonspor-Manisa FK
ZTK MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları, 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak. Seri başı olan takımlar, tek maç usulüne göre oynanacak maçlara ev sahipliği yapacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YENİ FORMAT!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekimi öncesi açıklamalarda bulundu.
"Kupada turu geçen tüm takımları tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız."
"29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız."