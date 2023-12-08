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        Haberler Spor Futbol Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri nasıl oldu? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rakipleri belli oldu mu? - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! ZTK 5. tur eşleşmeleri nasıl oldu?

        Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ında yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın rakipleri futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur eşleşmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 21:36 Güncelleme: 08.12.2023 - 21:36
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        Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri gerçekleşen kura çekiminin ardından belli oldu. Tek maç eleme usülüne göre oynanacak beşinci tur müsabakaları toplamda 32 takımdan oluşacak. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri nasıl oldu? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rakipleri belli oldu mu?" İşte detaylar...

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

        Beşiktaş-Eyüpspor

        VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor

        RAMS Başakşehir-Boluspor

        Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor

        EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü

        Fenerbahçe-Adanaspor

        Galatasaray-Ümraniyespor

        Gaziantep FK-Bodrumspor

        MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

        Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor

        Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor

        Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor

        Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği

        TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe

        Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor

        Trabzonspor-Manisa FK

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        ZTK MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları, 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak. Seri başı olan takımlar, tek maç usulüne göre oynanacak maçlara ev sahipliği yapacak.

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YENİ FORMAT!

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kura çekimi öncesi açıklamalarda bulundu.

        "Kupada turu geçen tüm takımları tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız."

        "29 Aralık'ta 100 yılın derbisi Riyad'da dünya sahnesinde olacak. Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Kupa maçı oynanacak ve dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Ulusal ve uluslararası alanda tüm dünyaya bu maç aracılığıyla Cumhuriyetimiz'in 100. yılına duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız."

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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