Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş-Trabzonspor maçı için nefeler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? ZTK finali Beşiktaş-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?" İşte Türkiye Kupası final maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...