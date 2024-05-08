Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Beşiktaş-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Beşiktaş, Ankaragücü karşısında 0-0 ve 1-0'lık skorla kupanın dışına iterek finale yükselen ilk takım oldu. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük karşısında 3-2 ve 4-0'lık skorlarla geçerek finalde siyah beyazlıların rakibi oldu. Zorlu mücadele öncesinde, Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş-Trabzonspor maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye Kupası final maçı ne zaman sorusunun yanıtı...
Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş-Trabzonspor maçı için nefeler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? ZTK finali Beşiktaş-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?" İşte Türkiye Kupası final maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında rakiplerini eleyen Beşiktaş ve Trabzonspor finalde karşı karşıya geliyor.
Türkiye Kupası finali Beşiktaş ile Trabzonspor maçı, 23 Mayıs'ta oynanacak. Maçın saati ve hangi statta oyananacağı henüz netlik kazanmadı.