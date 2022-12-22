Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, sahasında Keçiörengücü'nü konuk etmeye hazırlanıyor. Bu sezon kupada 3. kez sahaya çıkacak olan sarı kırmızılılar, güçlü Ankara ekibi karşısında son 16 turuna yükselmeye çalışacak. İşte, şimdiden merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Keçiörengücü maçı ile ilgili tüm bilgiler...