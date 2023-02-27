Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final maçlarının tarihlerine ilişkin aramalar bir kez daha artmış durumda. Erteleme maçlarıyla birlikte Süper Lig'de heyecanın başlamasının ardından kupa maçlarının tarihleri de merak konusu oldu. İşte, detaylar...