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Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final maçları tarihleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları geçtiğimiz ay çekilmişti. Eşleşmelerin belli olmasının ardından maçların oynanacağı tarihler de açıklanmıştı ancak milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep depremlerinin ardından söz konusu maçlar ertelendi. İşte, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman oynanacak sorularının cevapları...

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  • Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final maçları tarihleri...

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final maçlarının tarihlerine ilişkin aramalar bir kez daha artmış durumda. Erteleme maçlarıyla birlikte Süper Lig'de heyecanın başlamasının ardından kupa maçlarının tarihleri de merak konusu oldu. İşte, detaylar...
  • Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final maçları tarihleri...

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ NASIL?

    Galatasaray - Başakşehir

    Fenerbahçe - Kayserispor

    Trabzonspor - Ankaragücü

    Sivasspor - Gaziantep FK (Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Sivasspor yarı finale doğrudan yükseldi)
  • Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final maçları tarihleri...

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının tarihleri, Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleri nedeniyle değişti.

    Konuyla ilgili olarak TFF, Süper Lig'deki yeni fikstürü açıkladı ancak kupa maçlarının tarihleri henüz duyurulmadı.
  • Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası çeyrek final maçları tarihleri...

    Futbolseverlerin hakkında oldukça araştırma yaptığı konuya dair yeni açıklamalar gelir gelmez haberimizde yer alacak...

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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