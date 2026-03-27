Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programını açıkladı.
Giriş: 27.03.2026 - 17:07
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, çeyrek final müsabakalarının 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacağı belirtildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı şöyle:
21 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - Fenerbahçe
22 Nisan Çarşamba:
20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği
23 Nisan Perşembe:
18.45 Samsunspor - Trabzonspor
20.30 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ