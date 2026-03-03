Canlı
        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 4 karşılaşmanın hakemleri açıklandı.

        Giriş: 03.03.2026 - 12:13
        Kupada yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

        Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 4. haftasında yarın 4 mücadele oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu maçlarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.

        Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

        14.30 Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker

        20.30 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

        20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam

        20.30 Beyoğlu Yeniçarşı - Kocaelispor: Melih Aldemir

