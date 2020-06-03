Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Koronavirüs salgını ile parlayan video konferans uygulaması Zoom Video Communications, şirketin 2021 mali yılının ilk çeyreğini kapsayan ve 30 Nisan 2020’de sona eren dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Zoom’un birinci çeyrek toplam geliri geçen yıla göre 122 milyon dolardan 328.2 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde şirketin net kârı ise 2.2 milyon dolardan 27 milyon dolara fırladı. Koronavirüs ile eve kapanan milyonların uzaktan eğitim ve toplantılar için kullandığı en popüler görüntülü görüşme aracı haline gelen Zoom’un gelirleri son bir yılda yüzde 169 artarken, net kârı ise yüzde 1123 yükseldi.

Nisan 2020 kullanım oranları baz alındığında toplam toplantı süresi yıllık 2 trilyon dakikayı geçen Zoom’da koronavirüs etkisinin en sert hissedildiği ay olan Nisan 2020’de günlük 300 milyon toplantı katılımcısına ulaşıldı.

100 BİNDEN FAZLA OKUL

Zoom’un toplam 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı geçen mali yılın ilk çeyreğine göre yüzde 354 artarak 265 bin 400’e ulaştı. Uzaktan eğitim için uygulamayı kullanan K-12 seviyesinde okul sayısı da 100 bini aştı.

Finansal sonuçları değerlendiren Zoom Kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Zoom platformunun bu yılın birinci mali çeyreğinde dünyanın dört bir yanındaki artan kullanım oranları bizi çok mutlu etti. COVID-19 krizi, Zoom kullanarak dağıtık, yüz yüze etkileşimler ve bir arada çalışmaya yönelik talebi artırdı. İnsanlar Zoom’u iş, eğitim ve kişisel hayatlarına entegre ettikçe, kullanım senaryolarının sayısı da hızla arttı” dedi.

19 MİLYAR DOLARDAN 59 MİLYAR DOLARA GELDİ

Yuan, şunları söyledi:

“En iyi online eğitim deneyimini sağlayabilmek için dünyanın dört bir yanında Zoom’u seçen 100 binden fazla K-12 seviyesinde okulun da aralarında bulunduğu, benzeri görülmemiş bir ücretsiz katılımcıyı da Zoom ile destekledik. Bu mali çeyrekte San Jose Dijital Katılım Fonu, Destination Home, CDC Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü ve CDE Vakfı gibi kurumlara bağışlarla kurumsal yardımseverlik girişimimiz Zoom Cares’i duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu girişimin uzun dönem hedefleri eğitim, iklim değişikliği ve sosyal eşitlik olsa da birinci mali çeyrekteki ana bağışlarımız COVID-19 sürecinde değişiklik yaratan kurumlara oldu.”

Şirketin açıkladığı finansal veriler, Zoom'un ABD borsalalarında işlem gören hisselerine de yansıdı. Nasdaq Endeksi'nde işlem gören Zoom hisselerinin fiyatı yüzde 2'den fazla yükselirken, şirketin piyasa değeri de 59 milyar dolara ulaştı. Zoom'un piyasa değeri bu yılın başında 19 milyar dolar seviyesindeydi. Diğer bir ifadeyle Zoom, yılbaşından bu yana değerini 40 milyar dolar artırark, yaklaşık üçe katlamış oldu.